Fit für die Ferien: Schwimm- und Baderegel-Kenntnisse auffrischen

Wien (OTS) -

Jedes fünfte Kind schwimmt heuer unsicher bis mittelmäßig - P&G Initiative unterstützt bereits zum dritten Mal kostenlose Kinderschwimmkurse der Caritas in Zusammenarbeit mit BIPA

Schwimmen ist in Österreich eine beliebte Sommeraktivität. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit fühlen sich jedoch jeder vierte Erwachsene, jedes fünfte Kind und jeder achte Jugendliche unsicher. Schwimmkurse sind aber nicht für jede Familie im Ferienbudget enthalten. P&G sammelt deshalb im Rahmen der Initiative #Kinderschwimmkurse bis zu 15.000 Euro für die Unterstützung der kostenlosen Schwimmkurse der Caritas in Zusammenarbeit mit BIPA.

Mit steigenden Temperaturen und dem Beginn der Schulferien startet auch die Schwimmsaison. Dabei ist Schwimmen weit mehr als eine beliebte Freizeitaktivität - es ist eine gesundheitsfördernde Sportart zur Unterstützung der motorischen Entwicklung und zur Förderung des psychologischen Wohlbefindens. Schwimmen ist jedoch auch eine Überlebenstechnik, womit das frühzeitige Erlernen für Kinder und Jugendliche daher besonders wichtig ist.

Handlungsbedarf bei Schwimmkenntnissen

Die Zahlen sind alarmierend: Rund 7 % der Österreicher:innen ab 5 Jahren können nicht schwimmen und 23 % schätzen ihre Schwimmkenntnisse als sehr unsicher, unsicher oder mittelmäßig ein[1]. Außerdem ertrinken in Österreich pro Jahr durchschnittlich 42 Personen - rund 9 % davon sind Kinder, 50 % sind zwischen 15 und 64 Jahre alt[2]. Diese Zahlen verdeutlichen die Relevanz von Schwimmkursen - besonders für Kinder.

Allerdings haben vor allem Familien mit niedrigem Einkommen oft weniger Möglichkeiten, ihren Kindern Schwimmkurse zu ermöglichen. Unter dem Dach von #GemeinsamStärker unterstützt die Initiative #Kinderschwimmkurse die kostenlosen Schwimmkurse der Caritas, die einen wichtigen Beitrag leisten, um allen Kindern Zugang zu Schwimmkompetenz zu ermöglichen.

"Es geht um mehr als nur Schwimmen. Mit der Initiative #Kinderschwimmkurse werden Kinder aus benachteiligten Familien unterstützt und ihnen nicht nur eine Überlebenstechnik vermittelt, sondern auch Sicherheit und Selbstvertrauen. Gemeinsam mit der Caritas und BIPA bringen wir diese lebensrettende Kompetenz zu jedem Kind - unabhängig vom Einkommen der Familie", so Christian Zimlich, Country Manager von P&G Österreich & Schweiz.

Schwimmkenntnisse sind nur die halbe Miete - Baderegeln retten Leben

Doch die Schwimmfähigkeit allein ist nicht ausreichend. Genauso wichtig wie das technische Können ist die Vermittlung essentieller Baderegeln, die jedes Kind verinnerlichen sollte. Dazu gehören: Niemals alleine schwimmen gehen, sondern immer in Begleitung einer vertrauenswürdigen Person. Kinder sollten lernen, nicht ins kalte Wasser zu springen, da dies zu gefährlichen Krämpfen führen kann. Mit vollem oder leerem Magen sollte nicht geschwommen werden, lieber eine kurze Pause nach dem Mittagessen machen. Spielerisches Untertauchen vermeiden, keine unbefugten Sprünge von Sprungbrettern oder -türmen, niemals in unbekannte oder gefährlich aussehende Gewässer einsteigen.

"Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen - unabhängig von der finanziellen Situation der Familie. Schwimmen zu können ist dabei weit mehr als eine Freizeitkompetenz: Es bedeutet Sicherheit und die Chance, unbeschwert am sozialen Leben teilzunehmen. Für viele Familien stellen Schwimmkurse eine finanzielle Herausforderung dar. Dank der Unterstützung von P&G und BIPA können wir Kindern den Zugang zu kostenlosen Schwimmkursen ermöglichen und ihnen damit wichtige Fähigkeiten fürs Leben mitgeben", betont Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich, die Bedeutung der Kooperation.

Konsument:innen können ganz einfach beitragen: Während des Aktionszeitraums im Juli fließt mit jedem Kauf eines teilnehmenden P&G-Produkts ein Betrag in den Spendentopf. Teilnehmende Marken sind Ariel, Always, Blend-a-Med, Braun, Gillette Venus, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene, Head&Shoulders, Fairy und Swiffer, die den Spendentopf mit drei Cent pro Produkt füllen. Durch die gemeinsam mit BIPA umgesetzte Spendenkampagne sollen bis zu 15.000 Euro gesammelt werden. Jeder Einkauf ist so ein Akt der Solidarität - für bessere Schwimmkenntnisse und Sicherheit im Wasser.

Über #GemeinsamStärker

Unter dem Dach #GemeinsamStärker vereint P&G sein Engagement für den guten Zweck. Mit #Mütternhelfen, #Lernchancen und #Kinderschwimmkurse sind das gleich drei Herzensprojekte. Gemeinsam mit starken Partnern setzt sich P&G für ein besseres gesellschaftliches Miteinander, soziale Inklusion und Jugendförderung in Österreich ein. Im Rahmen von #Mütternhelfen unterstützten P&G und BIPA die Mutter-Kind-Häuser der Caritas. Mit #Lernchancen setzt sich P&G zusammen mit BILLA für mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich ein und hilft Kindern und Jugendlichen in den Caritas Lerncafés. Durch die Aktion #Kinderschwimmkurse unterstützt P&G in Zusammenarbeit mit BIPA und der Caritas sozial benachteiligte Kinder mit kostenlosen Schwimmkursen, wodurch nicht nur ihre Schwimmfähigkeiten gefördert, sondern auch ihr Selbstvertrauen gestärkt und wichtige Sicherheitskompetenzen fürs Leben vermittelt werden. Auch die österreichischen Konsument:innen sind ein wichtiger Teil der #GemeinsamStärker-Bewegung: Mit jedem Kauf teilnehmender P&G Marken unterstützen sie die Spendeninitiative und leisten einen Beitrag für ein besseres Miteinander. Weitere Informationen über #GemeinsamStärker unter: www.gemeinsamstaerkerpg.at

Über P&G

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://de.pg.com.

Über BIPA

BIPA ist eine preisstarke, moderne Drogerie für alles rund um Pflege, Schönheit und Wohlbefinden, und begeistert mit Produkten für Beauty, Haare, Duft, Baby, Zahnpflege, Baby und Gesundheit. BIPA bietet den Kund:innen über 15.000 internationale Markenartikel aber auch BIPA Marken wie LOOK BY BIPA, bi good, Babywell, BI CARE, BI HOME, BI LIFE und BI STYLED. Vor über 40 Jahren gegründet, ist BIPA heute nicht nur das bekannteste Unternehmen im österreichischem Drogeriefachhandel, sondern auch das unangefochtene Lieblingsunternehmen bei rund 3,3 Millionen treuen Stammkund:innen. Als Partner des jö Bonusclubs bietet BIPA seinen Stammkund:innen ein ganz besonderes Programm mit attraktiven Angeboten und zahlreichen Vorteilen. BIPA ist top bei Kundenzufriedenheit: Als Branchen Champion 2020 belegt BIPA zwei erste Plätze in der aktuellen Studie zur Kundenzufriedenheit der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) in den Kategorien "Drogerie (Onlineshops)" und "Textilreinigung". 2021 belegt BIPA den ersten Platz als Service-Champion in der Kategorie "Drogeriemärkte" im Bereich Servicequalität und begeistert Kunden mit den besten Serviceerlebnissen. Das Unternehmen beschäftigt österreichweit über 4.000 Mitarbeiter:innen in rund 600 Filialen. www.bipa.at

Über Caritas

Die Caritas Österreich ist gemeinsam mit ihren neun diözesanen Caritas-Organisationen die größte Hilfsorganisation Österreichs. Mit mehr als 1.600 Projekten und Einrichtungen in ganz Österreich hilft sie Menschen in Not. In den Bereichen Pflege, Menschen mit Behinderungen, Hospiz, in den Sozialberatungsstellen, im Einsatz für Familien in Not oder ältere Menschen, die sich die Heizung nicht mehr leisten können. Die Caritas - das sind ihre hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und darüber hinaus die rund 57.000 Freiwilligen, die sich tagtäglich beherzt und professionell einsetzen, nicht nur in Österreich, sondern weltweit mit mehr als 500 Projekten in über 60 Ländern. www.caritas.at

[1] KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit), Studie Schwimmkompetenz 2025

[2] KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit), Todesursachenstatistik