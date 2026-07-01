Max Lehner AG übernimmt operatives Geschäft der FRISAG AG

Zürich / Neuheim (OTS) -

Die Max Lehner AG mit Sitz in Zürich übernimmt per 1. Juli 2026 das operative Geschäft der FRISAG AG in Neuheim. Mit der Übernahme erweitert die Max Lehner AG ihre Schweizer Plattform für Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handelchemisch-technischer Qualitätsprodukte.

FRISAG steht seit 1963 für Spezialchemie aus Schweizer Herstellung im Bereich professioneller Anwendung. Die Marke ist über Jahrzehnte im Schweizer Markt gewachsen und verfügt über ein eigenständiges Sortiment für Reinigung, Desinfektion, Hygiene, FacilityManagement, Gewerbe, Industrie, Gastronomie und öffentliche Einrichtungen.

Die FRISAG-Linie folgt einer klaren Produktphilosophie: praxisnah, konzentriert, robust und auf professionelle Anwender ausgerichtet. Im Zentrum stehen wirksame Spezialprodukte mit hoher Anwendungstauglichkeit, Lagerstabilität und möglichst anwenderfreundlichen Eigenschaften.

Mit der Integration in die Max Lehner AG wird FRISAG als eigenständige Marke weitergeführt - neben maxolen und carlack. Die gewachsene Produktlinie, die Rezepturen, das Know-how, die Kundenbeziehungen und die Marktstellung der FRISAG sollen gestärkt und in eine nächste Entwicklungsphase geführt werden.

Die Übernahme folgt einer klaren strategischen Überlegung: FRISAG war bislang stark im Schweizer Markt verankert. Gerade darin sieht die Max Lehner AG zusätzliches Potenzial. Die Produkte sind konzentriert, professionell, erklärbar und anwendungsbezogen - Eigenschaften, die sie mittelfristig auch für den Export interessant machen.

Dersim Stein, Inhaber und Geschäftsführer der Max Lehner AG, erklärt: "Schon bei der ersten Kontaktaufnahme hatte ich grosse Sympathie für Urs Schildknecht, seine unternehmerische Haltung und das Lebenswerk seiner Familie. FRISAG ist keine beliebige Produktlinie, sondern eine gewachsene, authentische Schweizer Marke mit eigener Geschichte, eigener Kundennähe und eigener Produktlogik. Mich reizt der Gedanke, traditionsreiche Marken auf einer gemeinsamen unternehmerischen Plattform zu vereinen, ohne ihre Identität aufzulösen.

Mit maxolen führen wir unsere gewachsene Eigenmarke, mit carlack bereits eine in die Max Lehner AG integrierte B2C-Marke im Bereich klassischer Fahrzeugpflege aus der Manufaktur, und mit FRISAG kommt nun eine authentische Schweizer Marke im Bereich Spezialchemie für professionelle Anwendung hinzu.Jede Marke hat ihre eigene Geschichte, ihre eigene Zielgruppe und ihre eigene Berechtigung. Unsere Aufgabe ist es, diese Stärken zu bewahren und mit unserer Erfahrung in Entwicklung, Herstellung, Einkauf, Vertrieb und internationaler Vermarktung weiterzuentwickeln."

Urs Schildknecht, Inhaber der FRISAG AG, erklärt: "FRISAG wurde von meinem Vater gegründet und über viele Jahre als Familienunternehmen aufgebaut. Ich durfte die Unternehmung in zweiter Generation weiterführen und gemeinsam mit Mitarbeitenden, Kunden und Partnern weiterentwickeln.

Mit der Max Lehner AG habe ich eine Schweizer Unternehmung gefunden, die das Geschäft versteht, die Marke respektiert und FRISAG mit eigener unternehmerischer Kraft weiterführen möchte.

Für mich war wichtig, dass nicht nur die Produkte, das Know-how und die Kundenbeziehungen in gute Hände gelangen, sondern auch die Mitarbeitenden, die mich und die FRISAG über viele Jahre begleitet haben.Ich freue mich, die Unternehmung nun in guten Händen zu wissen, und danke unseren Kundinnen und Kunden, unseren Mitarbeitenden sowie der Max Lehner AG für diese Nachfolgelösung.

Es ist schön zu wissen, dass FRISAG mit Respekt vor dem Gewachsenen und mit unternehmerischer Kraft weitergeführt wird."

Die Integration erfolgt schrittweise. Kundenbeziehungen, Vertriebsstruktur, Produktdaten, Rezepturen, Kommunikation und operative Prozesse werden geordnet überführt. Gleichzeitig werden Einkauf, Produktion, Innendienst, Administration, ERP, Payroll und Reporting in die bestehende Struktur der Max Lehner AG eingebunden.Die Max Lehner AG dankt Urs Schildknecht und der FRISAG AG für das entgegengebrachte Vertrauen und die konstruktive Begleitung der Übergabe. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitenden, Kunden und langjährigen Geschäftspartnern der FRISAG, welche die Entwicklung der Unternehmung über viele Jahre mitgetragen haben.

Ziel der Integration ist es, Bewährtes zu erhalten, Strukturen zu stärken und FRISAG als eigenständige Schweizer Qualitätsmarke weiterzuführen.

Max Lehner AG

Die Max Lehner AG mit Sitz in Zürich ist ein inhabergeführtes Schweizer Traditionsunternehmen im Bereich chemisch-technischer Qualitätsprodukte. Unter der Eigenmarke maxolen entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen professionelle Produkte für Fahrzeugaufbereitung, Oberflächenpflege, Reinigung, Schutz und Veredelung.

Ergänzend führt die Max Lehner AG mit carlack eine in die Unternehmung integrierte B2C-Marke für klassische Fahrzeugpflegeprodukte aus der Manufaktur.

FRISAG

FRIS AG ist eine Schweizer Marke im Bereich Spezialchemie für professionelle Anwendung. Das Sortiment umfasst praxisorientierte Lösungen für Reinigung, Desinfektion, Hygiene, Facility Management, Gewerbe, Industrie, Gastronomie und öffentliche Einrichtungen. Die Marke steht seit 1963 für Schweizer Herstellung, anwendungsnahe Spezialchemie und professionelle Problemlösungen.