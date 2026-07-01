Österreichische Markenwert-Studie: NOVOMATIC verteidigt Spitzenplatzierung

Gumpoldskirchen (OTS) -

Der internationale Gaming-Technologiekonzern NOVOMATIC behauptet sich erneut in diesem Jahr in der Österreichischen Markenwert-Studie 2026 des European Brand Institute (EBI) als zweitwertvollste Unternehmensmarke Österreichs. Auch im Sustainable Brand Ranking verteidigt NOVOMATIC den hervorragenden zweiten Platz.



In der 23. Auflage der Österreichischen Markenwert-Studie hat das European Brand Institute (EBI) erneut die wertvollsten und nachhaltigsten Markenunternehmen des Landes ausgezeichnet. NOVOMATIC setzt seine Erfolgsserie konsequent fort und belegt mit einem Markenwert von EUR 3,938 Mrd. (+2,0 % gegenüber dem Vorjahr) zum siebten Mal in Folge den zweiten Platz hinter Red Bull.



„Die erneute Spitzenplatzierung bestätigt die hohe internationale Strahlkraft der Marke NOVOMATIC und den Erfolg unserer langfristig ausgerichteten Unternehmensstrategie. Durch kontinuierliche Innovation, den Ausbau unserer globalen Präsenz und die konsequente Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum ist es uns gelungen, die Marke NOVOMATIC weltweit weiter zu stärken. Dass wir darüber hinaus erneut zu den führenden Unternehmen im Sustainable Brand Ranking zählen, zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und verantwortungsvolles Handeln bei NOVOMATIC untrennbar miteinander verbunden sind“, erklärt Mag. Stefan Krenn, Vorstand der NOVOMATIC AG.



Diese bedeutende Auszeichnung unterstreicht die starke Marktposition und nachhaltige Entwicklung von NOVOMATIC. Seit 2020 zählt das Unternehmen durchgehend zu den wertvollsten Unternehmensmarken Österreichs. Die Bewertung basiert auf internationalen Standards und berücksichtigt unter anderem Markenstärke, Markenpotenzial, Trendentwicklung sowie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.



Auch im Sustainable Brand Rating bestätigt NOVOMATIC seine führende Rolle und verteidigt erneut den zweiten Platz. Ausschlaggebend dafür ist das konzernweite Corporate-Responsibility- und ESG-Programm, das ökologische, soziale und Governance-Aspekte standhaft und nachhaltig in die Unternehmensstrategie integriert. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird regelmäßig durch unabhängige ESG-Rating-Agenturen bestätigt.



Die Österreichische Markenwert-Studie wird jährlich vom European Brand Institute durchgeführt. Für das Ranking 2026 wurden 180 Markenunternehmen aus 16 Branchen analysiert, von denen sich mehr als 45 Prozent in österreichischem Eigentum befinden. Die Bewertung erfolgt nach den internationalen Standards ISO 10668 und ISO 20671.



Mit den erneuten Top-Platzierungen im Markenwert- und Sustainable Brand Ranking unterstreicht NOVOMATIC AG einmal mehr ihre Position als eines der bedeutendsten österreichischen Leitunternehmen mit internationaler Strahlkraft.

