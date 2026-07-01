Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

St. Pölten (OTS) -

Seit gestern, Dienstag, 30. Juni, läuft im Heizhaus des Thermalbades von Bad Fischau die zweite diesjährige Ausgabe von „Kunst im Bad“, in der bis 12. Juli zu den Öffnungszeiten des Bades Werke der Künstlerinnengruppe Serendipity – Marion Alexander, Diana Lauer-Feiler, Claude Leeb und Franziska Müllner – gezeigt werden. Nähere Informationen unter 0664/4418770, e-mail [email protected] und www.schloss-fischau.at.

Heute, Mittwoch, 1. Juli, gehen im Karikaturmuseum Krems drei Ausstellungen zu Ende: Noch bis 17 Uhr zu sehen sind die Gruppenausstellung „Sehnsucht Wald“, die interaktive Kinderausstellung „Grüffelo & Co.“ sowie ein zeichnerisch-literarischer Exkurs zu Ulli Lust und ihrem essayistischen Sachbuch „Die Frau als Mensch“. Nähere Informationen unter 02732/908020, e-mail [email protected] und www.karikaturmuseum.at.

Morgen, Donnerstag, 2. Juli, lädt die Künstlergruppe stachel zur Enthüllung des ersten Kunstobjekts der „KunstSpur“, die als offener Pfad der Kunst Menschen, Orte und Ideen verbinden soll. Der offizielle Projektstart findet um 15 Uhr vor dem Eingang des Wasserschlosses Totzenbach statt; im Anschluss an die Enthüllung sowie eine Führung durch das Schloss und den Schlossgarten folgt im Kunstfreiraum Neulengbach die Kunstintervention „Weiße Wände 44 55 66“ mit Karl Ritter, Christian Reiner, Herbert Pirker und Elena Romenkova. Nähere Informationen unter 02743/25710 und www.schlosstotzenbach.at bzw. 065054/97625, e-mail [email protected] und www.stachel.art.

Im Stadtkeller Neulengbach wiederum wird am Freitag, 3. Juli, um 19 Uhr die „NÖDOK / On Tour“-Ausstellung „Untitled / Ohne Titel“ mit Arbeiten von Belinda Cadbury, Alexandra Kontrine, Viktoria Körösi, Duks Koschitz, Boris Odehnal, Miki Okamura, Robert Puczynski, Anneliese Schrenk, Robert Staudinger, Carlos Vergara, Jahan Saber Zaimian und Sascha Alexandra Zaitseva eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 25. Juli; Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 17 bis 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/353336, e-mail [email protected] und www.noedok.at.

Am Samstag, 4. Juli, werden um 16 Uhr im Kunstverein Baden gleich zwei Ausstellungen eröffnet: In „Contesting Grounds“ hinterfragen Johanna Binder, Sophie Dvořák und Elena Kristofor die Übergänge zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit, während im benachbarten Projektraum Teresa Hunyadi, Cornelia König und Daniel Nuderscher unter dem Titel „Nach jetzt“ aktuelle Arbeiten präsentieren. Ausstellungsdauer: bis 18. Juli; Öffnungszeiten: Samstag von 10 bis 12 und 14.30 bis 18 Uhr, Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr. Nähere Informationen unter 0650/4710011, e-mail [email protected] und www.kunstvereinbaden.at.

In die Pop-up-Galerie der Kulturvernetzung Niederösterreich im Schloss Fischau zieht am Freitag, 4. Juli, die Perchtoldsdorfer Künstlerin Susanna Illiewich ein und zeigt in „Cool Art“ aktuelle Arbeiten zwischen spontaner Geste, intuitiver Malerei und spielerischer Abstraktion; die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Ausstellungsdauer: bis 12. Juli; Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 13 bis 15 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Nähere Informationen unter 02639/2552-317, e-mail [email protected] und www.kulturvernetzung.at.

Ebenfalls am Samstag, 4. Juli, findet in der KZ-Gedenkstätte Melk ein Themenrundgang von Josua Camhy zum Thema „Täter*innen in Melk“ statt; Start ist um 10 Uhr beim Bahnhof Melk. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 07238/2269-10, e-mail [email protected] und www.mauthausen-memorial.org.

Das Museum Niederösterreich in St. Pölten bietet am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juli, jeweils ab 11 Uhr Museumstouren mit dem Vermittlungsteam sowie am Sonntag, 5. Juli, überdies ab 13 Uhr den „Sonntag im Museum“ mit einer Kreativwerkstatt und einer Mikroshow. Am Dienstag, 7. Juli, folgt ab 11.30 und 14 Uhr ein „Tierischer Dienstag“ mit der Führung „Das Museum als Zoo“ sowie einer anschließenden Tierfütterung im Museumsgarten bzw. von 13 bis 17 Uhr ein Sommerspecial mit Experimentierstationen wie einem Erdbebensimulator oder einer Mikroskopie-Station. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail [email protected] und www.museumnoe.at.

Unter dem Titel „Vom Speer bis zum Blasrohr – Jagdtechniken durch die Jahrtausende“ steht am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juli, die Geschichte der Jagd im Mittelpunkt eines Aktivwochenendes im archäologischen Freigelände des MAMUZ Schlosses Asparn an der Zaya. Dabei wird nicht nur eine Vielzahl an unterschiedlichen Jagdwaffen präsentiert, Besuchende haben auch die Möglichkeit, ihre eigene Geschicklichkeit beim Bogenschießen, Steinschleudern, Blasrohrschießen und Speerwerfen zu testen. Spezialführungen durch die Ausstellung ab 11, 13 und 15 Uhr bieten zudem vertiefende Einblicke in die Entwicklungen der Jagdtechniken. Nähere Informationen unter 02577/84180, e-mail [email protected] und www.mamuz.at.

Im Benediktinerstift Altenburg haben am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juli, die sonst nur eingeschränkt zugänglichen Räume der Sammlung Arnold geöffnet. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02982/3451-18, e-mail [email protected] und www.stift-altenburg.at.

In der Landesgalerie Niederösterreich in Krems stehen bei einer 30-minütigen Spotlight-Tour am Sonntag, 5. Juli, ab 14 Uhr mit Fanny Harlfinger-Zakucka, Greta Schödl und Parastou Forouhar „Künstlerinnen im Fokus“. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.lgnoe.at.

Am Sonntag, 5. Juli, lädt auch das Museum Traiskirchen ab 10 Uhr zum Kinderprogramm „Matador – Geschichten bauen“, bei dem Kinder ab sechs Jahren gemeinsam ein Modell bauen und dabei Hilfe von „Prof. Matador“ Herbert Vilem erhalten. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 0664/2024197, e-mail [email protected] und www.museum-traiskirchen.at.

Die Galerie Gugging bietet am Sonntag, 5. Juli, von 11 bis 17 Uhr einen „Happy Sunshine Sunday“. Nähere Informationen unter 0676/841181200, e-mail [email protected] und www.galeriegugging.com.

Im Museum Gugging indes findet am Sonntag, 5. Juli, ab 14 Uhr die Fokusführung „Blicke hinter die Kulissen“ der Jubiläumsausstellung und ab 15.30 Uhr die offene Kreativwerkstatt „Die Kunst des Mosaiks“ statt. Am Dienstag, 7. Juli, folgt ab 10 Uhr im Rahmen der KinderuniKunst eine „Malwerkstatt“. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail [email protected] und www.museumgugging.at.

Das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz gewährt am Sonntag, 5. Juli, ab 10 Uhr Einblicke in den „Kinderalltag anno dazumal“, wobei einige Aufgaben wie Butterstampfen, Wäschewaschen und Erdäpfelabreiben selbst ausprobiert werden können. Ab Montag, 6. Juli, steht dann bis 4. September jeden Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 10 Uhr eine Lehmbaustelle zur Verfügung, in der das Schlagen von Lehmziegeln vermittelt wird. Als Andenken kann der selbst geschlagene Ziegel mit nach Hause genommen werden. Nicht zuletzt startet am Dienstag, 7. Juli, das Ferienprogramm „Kreatives Gestalten mit Naturmaterialien“, das bis 1. September jeden Dienstag ab 10 Uhr Kindern ab drei Jahren ein wechselndes Programm bietet. Nähere Informationen unter 02534/333, e-mail [email protected] und www.museumsdorf.at.

Am Dienstag, 7. Juli, offeriert der Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien ab 18 Uhr eine Ausstellungstour mit der Ko-Kuratorin Pia Wamsler und Frederike Sperling, der künstlerischen Leiterin des Kunstraums, durch die aktuelle Schau „Attitude Era“. Nähere Informationen unter 01/9042111, e-mail [email protected] und www.kunstraum.net.

Schließlich läuft noch bis Donnerstag, 16. Juli, im ehemaligen Schulgebäude in Kirchstetten die Ausstellung „Tethys – Streams of Consciousness“, mit der Cinthia Mitterhuber, Doroteya Petrova und Gerda Katharina Prantl das leerstehende Gebäude bespielen und so Aufmerksamkeit für den Leerstand schaffen, Menschen in das Gebäude einladen und neue Perspektiven für dessen zukünftige Nutzung finden möchten. Am Freitag, 10. Juli, findet zudem ab 14.30 Uhr für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren der Workshop „Tiere im Tethys“, am Samstag, 11. Juli, ab 14.30 Uhr für Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene der Workshop „Treibende Erinnerungen – Streams of Consciousness“ und am Donnerstag, 16. Juli, ab 19 Uhr zur Finissage ein Präsentationsabend statt. Anmeldungen zu den Workshops unter e-mail [email protected]; nähere Informationen bei der LEADER Region Weinviertel Ost unter 02245/21230- 0, e-mail [email protected] und www.weinviertelost.at.