  • 01.07.2026, 11:24:03
  • /
  • OTS0109

Der Formel-1-GP von Großbritannien im ORF

Von 3. bis 5. Juli in ORF 1 mit Sprint-Rennen und dem „Comeback“ von Alex Wurz

Wien (OTS) - 

Die Formel 1 rückt wieder näher zusammen, Hamilton und zuletzt Verstappen heizen den beiden Mercedes-Piloten ganz schön ein. Setzt sich dieser Trend beim GP von Großbritannien, dem Klassiker von Silverstone, fort? Die Antwort erfahren die Motorsportfans von 3. bis 5. Juli 2026 live in ORF 1, dabei steht am 4. Juli auch wieder ein Sprint-Rennen auf dem Programm. Silverstone ist traditionell das Rennen im Jahr mit dem fachkundigsten Publikum. Die Bühne gehört nicht den Promis, sondern den echten Motorsportfans. Apropos: Neben Ernst Hausleitner sitzt dabei wieder Alexander Wurz in der Kommentatoren-Kabine, der zuletzt bei den 24 Stunden von Le Mans unterwegs war. Die Interviews holt einmal mehr Alina Eberstaller ein.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 3. Juli
13.20 Uhr: Erstes Training
17.10 Uhr: Sprint Qualifying

Samstag, 4. Juli
12.40 Uhr: Sprint
16.40 Uhr: F1 News
16.55 Uhr: F1 Qualifying
19.00 Uhr: F1 Academy (OSP)

Sonntag, 5. Juli
11.05 Uhr: F1 Academy (OSP)
13.00 Uhr: F2 Feature Race (OSP)
14.40 Uhr: F1 News
15.25 Uhr: GP von Großbritannien

Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON

sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright