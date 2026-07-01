Der Formel-1-GP von Großbritannien im ORF

Wien (OTS) -

Die Formel 1 rückt wieder näher zusammen, Hamilton und zuletzt Verstappen heizen den beiden Mercedes-Piloten ganz schön ein. Setzt sich dieser Trend beim GP von Großbritannien, dem Klassiker von Silverstone, fort? Die Antwort erfahren die Motorsportfans von 3. bis 5. Juli 2026 live in ORF 1, dabei steht am 4. Juli auch wieder ein Sprint-Rennen auf dem Programm. Silverstone ist traditionell das Rennen im Jahr mit dem fachkundigsten Publikum. Die Bühne gehört nicht den Promis, sondern den echten Motorsportfans. Apropos: Neben Ernst Hausleitner sitzt dabei wieder Alexander Wurz in der Kommentatoren-Kabine, der zuletzt bei den 24 Stunden von Le Mans unterwegs war. Die Interviews holt einmal mehr Alina Eberstaller ein.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 3. Juli

13.20 Uhr: Erstes Training

17.10 Uhr: Sprint Qualifying

Samstag, 4. Juli

12.40 Uhr: Sprint

16.40 Uhr: F1 News

16.55 Uhr: F1 Qualifying

19.00 Uhr: F1 Academy (OSP)

Sonntag, 5. Juli

11.05 Uhr: F1 Academy (OSP)

13.00 Uhr: F2 Feature Race (OSP)

14.40 Uhr: F1 News

15.25 Uhr: GP von Großbritannien

Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON

sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.