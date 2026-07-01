  • 01.07.2026, 11:24:02
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Österreichischer Seniorenrat trauert um Vizepräsident Mag. Franz Karl

Seit 2008 prägte Karl mit unermüdlichem Einsatz, herausragender Fachkompetenz und großem Herz die österreichische Senioren- und Behindertenpolitik.

Wien (OTS) - 

Mit tiefer Betroffenheit und großer Trauer hat der Österreichische Seniorenrat vom Ableben seines langjährigen Vizepräsidenten, Mag. Franz Karl, erfahren. Mit ihm verliert die ältere Generation in Österreich einen ihrer profundesten Fürsprecher, einen unermüdlichen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und eine prägende Persönlichkeit der Interessensvertretung für ältere Menschen.

Mag. Franz Karl stand dem Seniorenrat seit dem Jahr 2008 als Vizepräsident mit seiner gesamten Kraft, seiner Expertise und seinem tiefen Verständnis für die Anliegen der Menschen zur Seite.

Die beiden Präsidentinnen des Österreichischen Seniorenrates, Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer, zeigen sich in einer ersten Reaktion zutiefst betroffen:

„Der Tod von Franz Karl reißt eine schmerzhafte Lücke in unsere Mitte. Er war über fast zwei Jahrzehnte hinweg eine tragende Säule unserer Interessenvertretung. Wir verlieren mit ihm einen zutiefst menschlichen, humorvollen und loyalen Wegbegleiter, der uns allen sehr fehlen wird. Es war stets das Kernanliegen von Franz Karl, die soziale Sicherheit, die gesundheitliche Versorgung und die gesellschaftliche Teilhabe älterer, aber auch behinderter Menschen nachhaltig abzusichern. Dank seiner enormen Expertise war er in Verhandlungen ein über die Parteigrenzen hinweg hochgeschätzter und stets konstruktiver Partner.“

Der Österreichische Seniorenrat wird Franz Karl ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren. In diesen schweren Stunden des Abschieds gilt das ganzes Mitgefühl und die tiefe Anteilnahme des Präsidiums sowie des gesamten Vorstandes seiner Familie sowie allen Weggefährtinnen und Weggefährten.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: [email protected]

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