FPÖ-Schmiedlechner: „SPÖ-Genossen moralisch am Boden! Wahrheit muss ans Licht“

Bezirk Wr. Neustadt (OTS) -

„Die SPÖ-Genossen sind politisch und moralisch offenbar so am Ende, dass sie bereits unschuldige Kinder- und Vereinsveranstaltungen unter falscher Flagge kapern müssen“, kommentiert FPÖ Wr. Neustadt gf. Bezirksparteiobmann NAbg. Peter Schmiedlechner den mutmaßlichen SPÖ-Parteikassen-Skandal in Lanzenkirchen (Bezirk Wr. Neustadt).

„Anstatt sofortige Transparenz an den Tag zu legen und die mutmaßlich dubiosen Geldflüsse lückenlos offenzulegen, putzt sich die Bezirkschefin arrogant ab und flüchtet sich in peinliche, persönliche Untergriffigkeiten gegen politische Mitbewerber“, kritisiert Schmiedlechner die Vertuschungstaktik der Babler-Genossen.

„Wer die Transparenz so vehement verweigert und berechtigte Fragen zur Parteienfinanzierung mit billiger Schmutzkübel-Politik beantwortet, liefert damit ein klares Schuldeingeständnis ab! Frau Binder zeigt mit dieser aggressiven Blockadehaltung nur, dass die SPÖ tief im Sumpf steckt und offensichtlich die Wahrheit fürchtet“, so Schmiedlechner weiter, der darin ein Paradebeispiel für rote Arroganz sieht. „Der Tiefpunkt politischer Kultur. Frau Binder soll umgehend Licht ins Dunkel bringen.“