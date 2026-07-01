  • 01.07.2026, 11:22:02
  • /
  • OTS0106

FPÖ-Schmiedlechner: „SPÖ-Genossen moralisch am Boden! Wahrheit muss ans Licht“

SPÖ soll sich mit Kinder-Kettcar-Rennen die Parteikassa gefüllt haben

Bezirk Wr. Neustadt (OTS) - 

„Die SPÖ-Genossen sind politisch und moralisch offenbar so am Ende, dass sie bereits unschuldige Kinder- und Vereinsveranstaltungen unter falscher Flagge kapern müssen“, kommentiert FPÖ Wr. Neustadt gf. Bezirksparteiobmann NAbg. Peter Schmiedlechner den mutmaßlichen SPÖ-Parteikassen-Skandal in Lanzenkirchen (Bezirk Wr. Neustadt).

„Anstatt sofortige Transparenz an den Tag zu legen und die mutmaßlich dubiosen Geldflüsse lückenlos offenzulegen, putzt sich die Bezirkschefin arrogant ab und flüchtet sich in peinliche, persönliche Untergriffigkeiten gegen politische Mitbewerber“, kritisiert Schmiedlechner die Vertuschungstaktik der Babler-Genossen.

„Wer die Transparenz so vehement verweigert und berechtigte Fragen zur Parteienfinanzierung mit billiger Schmutzkübel-Politik beantwortet, liefert damit ein klares Schuldeingeständnis ab! Frau Binder zeigt mit dieser aggressiven Blockadehaltung nur, dass die SPÖ tief im Sumpf steckt und offensichtlich die Wahrheit fürchtet“, so Schmiedlechner weiter, der darin ein Paradebeispiel für rote Arroganz sieht. „Der Tiefpunkt politischer Kultur. Frau Binder soll umgehend Licht ins Dunkel bringen.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright