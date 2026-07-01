- 01.07.2026, 11:09:33
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Unbekanntes Böhmen
Terminvorschau zur nächsten Ausstellung von „Architektur im Ringturm“ ab 15. Juli 2026
Nach Ausstellungen u. a. zu Mähren oder zur Prager Burg widmet sich „Architektur im Ringturm“ nun dem größeren Teil der Tschechischen Republik, der trotz seiner kulturellen und historischen Bedeutung vielfach im Verborgenen geblieben ist: Böhmen. Entlang von Eger, Elbe und Moldau begegnen Besucher:innen einer Fülle überraschender Bauwerke. Die Ausstellung spannt den Bogen von Romanik, Gotik, Renaissance und Barock bis zur Architektur des 20. Jahrhunderts mit Werken u. a. von Josef Hoffmann, Pavel Janák, Jan Kotĕra, Heinrich Kulka oder Jože Plečnik. Fotografien, Pläne und Geschichten laden dazu ein, ein Land neu zu entdecken, das näher liegt als gedacht – und dennoch voller Überraschungen ist.
Kurator:
Adolph Stiller
Konzept und Beratung:
Stephan Templ (Prag)
Presseführung:
Dienstag, 14. Juli, 10:00 Uhr
Am Podium:
Adolph Stiller, Stephan Templ
Ausstellungsort:
Ausstellungszentrum im Ringturm
Schottenring 30, 1010 Wien
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt
(an Feiertagen geschlossen)
Presseinformation folgt! Fotomaterial auf Anfrage.
Rückfragen & Kontakt
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Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Schottenring 30, 1010 Wien
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Telefon: +43 (0)50 390 – 21224
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