Unbekanntes Böhmen

Wien (OTS) -

Nach Ausstellungen u. a. zu Mähren oder zur Prager Burg widmet sich „Architektur im Ringturm“ nun dem größeren Teil der Tschechischen Republik, der trotz seiner kulturellen und historischen Bedeutung vielfach im Verborgenen geblieben ist: Böhmen. Entlang von Eger, Elbe und Moldau begegnen Besucher:innen einer Fülle überraschender Bauwerke. Die Ausstellung spannt den Bogen von Romanik, Gotik, Renaissance und Barock bis zur Architektur des 20. Jahrhunderts mit Werken u. a. von Josef Hoffmann, Pavel Janák, Jan Kotĕra, Heinrich Kulka oder Jože Plečnik. Fotografien, Pläne und Geschichten laden dazu ein, ein Land neu zu entdecken, das näher liegt als gedacht – und dennoch voller Überraschungen ist.

Kurator:

Adolph Stiller

Konzept und Beratung:

Stephan Templ (Prag)

Presseführung:

Dienstag, 14. Juli, 10:00 Uhr

Am Podium:

Adolph Stiller, Stephan Templ

Ausstellungsort:

Ausstellungszentrum im Ringturm

Schottenring 30, 1010 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt

(an Feiertagen geschlossen)



Presseinformation folgt! Fotomaterial auf Anfrage.