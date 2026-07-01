  • 01.07.2026, 11:01:03
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Premiere des Neusiedler See Marathons in Illmitz wird einzigartiges Erlebnis

Superflach. Superschön. Superschnell.

Am 27. September dieses Jahres findet in Illmitz zum ersten Mal der Neusiedler-See-Marathon statt. Die Strecke des Marathons führt durch das UNESCO-Welterbe und den Nationalpark Neusiedler See–Seewinkel.
Illmitz (OTS) - 

Am 27. September 2026 feiert der Neusiedler See-Marathon in Illmitz seine Premiere. Der erste offizielle Marathon im Burgenland führt durch das UNESCO-Welterbe und den Nationalpark Neusiedler See–Seewinkel. Neben der sportlichen Herausforderung stehen Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung im Mittelpunkt. „Der Neusiedler See-Marathon ist der einzige offizielle Marathon im Burgenland und setzt einen neuen Impuls für den Laufsport“, sagte Sportlandesrat Heinrich Dorner bei der Präsentation der Veranstaltung. Beide Marathonstrecken sind flach und AIMS-zertifiziert. Damit erfüllen beide Distanzen die internationalen Voraussetzungen für die Anerkennung offizieller Rekorde und Bestenlisten.

Unterstützt wird die Premiere von der Wiener Städtischen Versicherung als Hauptpartnerin sowie von der Vila Vita Pannonia und HUMANIC SPORTS.

Start ist am 27. 09. 2026 um 9.00 Uhr beim Seebad Illmitz.

Neusiedler See-Marathons

Datum: 27.09.2026, 09:00 Uhr - 27.09.2026, 16:30 Uhr

Art: Sport-Veranstaltung

Ort: Neusiedler See
Seebad 1
7142 Illmitz
Österreich

URL: https://neusiedlersee-marathon.at/

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Rückfragen & Kontakt

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Michael Oberhauser
Telefon: +43 664 400 32 11
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.neusiedlersee-marathon.at

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[Sonntag, 27.09.2026, 09:00]

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