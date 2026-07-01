EBI-Markenwert Studie 2026: Red Bull vor NOVOMATIC, Erste Group Bank mit Rekordsprung auf Platz 3, ÖBB 7-facher Nachhaltigkeits-Champion

Wien (OTS) -

Zum 23. Mal hat das European Brand Institute (EBI) seine Österreichische Markenwert Studie durchgeführt und die wertvollsten Markenunternehmen ermittelt. Die Ergebnisse wurden am 1. Juli 2026 vor Medienvertretern und Markenverantwortlichen präsentiert.

Elektronische Pressemappe: https://www.europeanbrandinstitute.com

„Auch 2026 zeigt sich: Starke Marken sind die verlässlichste Antwort auf eine herausfordernde Konjunktur. Die TOP 10 Markenunternehmen verzeichnen ein Markenwertwachstum von +3,80 % auf insgesamt über EUR 40,5 Mrd. und übertreffen damit deutlich das prognostizierte Wirtschaftswachstum Österreichs. Treiber dieser Entwicklung sind die digitale Transformation, der gezielte Einsatz Künstlicher Intelligenz sowie der nachweisbare Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsleistung und Markenwert. Besonders bemerkenswert ist der Sprung der Erste Group Bank um +26,6 % auf Platz 3 – ein Beleg dafür, dass konsequente Investition in Marke, Digitalisierung und Vertrauen sich messbar auszahlt“, erklärt Prof. Dr. Gerhard Hrebicek, Präsident des European Brand Institute und Autor der Studie.

„Eine starke Markenlandschaft ist weit mehr als ein Imagefaktor – sie ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor für Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und die Zukunft des Standorts Österreich, deshalb regen wir seit Jahren eine breit angelegte Markeninitiative als wirtschaftspolitischen Impuls an“, betont Prof. Dr. Gerhard Hrebicek.

Die zehn wertvollsten Austro-Markenunternehmen sind zusammen mehr als EUR 40,5 Mrd. wert, mit einer positiven Markenwertentwicklung von insgesamt +3,80 %. Das mit Abstand höchste relative Markenwertwachstum verzeichnete die Erste Group Bank (+26,6 %), gefolgt von der XXXLutz Gruppe (+5,2 %) und der SPAR Österreich Gruppe (+4,9 %).

Sustainable Brand Rating: Nachhaltigkeit stärkt den Markenwert

Die kontinuierliche Verbesserung der ESG-Scores bei nahezu allen untersuchten Markenunternehmen zeigt, dass verantwortungsvolles Handeln zunehmend zur Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung beiträgt. Besonders hervor sticht heuer Verbund, der sich im Sustainable Brand Rating von Platz 9 auf Platz 3 verbessert und damit neuer Branchen-Leader im Energiesektor wird – obwohl der reine Markenwert des Unternehmens heuer rückläufig war.

„Nachhaltigkeit ist längst kein Add-on mehr, sondern ein integraler Bestandteil erfolgreicher Markenführung. Der diesjährige Sprung von Verbund zeigt eindrucksvoll: Wer konsequent in ESG investiert, verbessert nicht nur seine gesellschaftliche Wirkung, sondern auch seine Position im Wettbewerb um Vertrauen und Wahrnehmung – unabhängig von kurzfristigen Schwankungen beim reinen Markenwert“, bekräftigt Prof. Dr. Gerhard Hrebicek.

Bereits zum siebten Mal in Folge wurden die ÖBB als führendes Markenunternehmen Österreichs im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Auf den weiteren Plätzen unter den Top-10-Markenunternehmen folgen NOVOMATIC und Verbund. Gerade in herausfordernden Zeiten wird deutlich, wie unverzichtbar gemeinwirtschaftliche Markenunternehmen in systemrelevanten Bereichen sind, wie u.a. APG (Austrian Power Grid), Rotes Kreuz und ORF, die eine zentrale Rolle für Wirtschaft und Gesellschaft spielen.

Die Branchen Leader sind: ÖBB (Verkehr/AAA), APG (Versorgungsinfrastruktur/AAA), Verbund (Energieversorger/AAA), Erste Group Bank (Finanzen/AAA), Rotes Kreuz (Gesundheits- und Sozialinfrastruktur/AAA), ORF (Medien/AAA).

„Die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz wächst auch 2026 weiter im Bereich der Markenentwicklung und des Markenrechts – von KI-generierten Markenfälschungen bis zu Deepfake-Endorsements sind noch viele Rechtsfragen offen. Eine rasche Anpassung des Markenrechts an die Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz wäre notwendig, denn Markenrecht ist stärker als Urheberrecht“. Zahlreiche Künstler, wie Taylor Swift und Lionel Richie versuchen mit der Eintragung von Klangmarken ihre Rechte im Zeitalter von KI zu sichern“, betont Dr. Gerald Ganzger, Managing Partner LGP Lawyers.

Die TOP 10 Markenunternehmen Österreichs 2026 im Detail

Red Bull bleibt mit einem Markenwert von EUR 20,123 Mrd. (+2,7 %) unangefochten Österreichs wertvollste Marke und als einziges heimisches Unternehmen in den GLOBAL TOP 100 vertreten. Die ikonische Markenstrategie, konsequente Investitionen in Sport-Sponsoring, digitale Communities und Content-Exzellenz sowie die globale Markenkonsistenz sichern die Spitzenposition und stärken die Markenwelt nachhaltig.

NOVOMATIC behauptet mit einem Markenwert von EUR 3,938 Mrd. (+2,0 %) souverän seine Position als zweitwertvollstes Markenunternehmen Österreichs und zählt mit Rang 2 im Sustainable Brand Rating weiterhin zu den nachhaltigsten Marken des Landes. Technologische Exzellenz und konsequente ESG-Verantwortung machen NOVOMATIC zu einem Vorreiter nachhaltiger Markenführung.

Die Erste Group Bank ist Aufsteigerin des Jahres: Mit einem Markenwertsprung von +26,6 % auf EUR 2,875 Mrd. klettert sie von Platz 5 auf Platz 3 und sichert sich zugleich die Führung als Branchen-Leader Finanzen im Sustainable Brand Rating. Konsequente Investitionen in Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und nachhaltige Markenführung zahlen sich aus.

SPAR Österreich Gruppe steigert ihren Markenwert um +4,9 % auf EUR 2,807 Mrd. und behauptet sich als Österreichs wertvollster Lebensmitteleinzelhändler auf Platz 4. Auch im Sustainable Brand Rating zählt SPAR mit AAA weiterhin zu den nachhaltigsten Markenunternehmen des Landes.

Die ÖBB steigern ihren Markenwert um +3,9 % auf EUR 2,420 Mrd. und bleiben damit Österreichs wertvollste Mobilitätsmarke auf Platz 5. Als siebenfacher Nachhaltigkeits-Champion unterstreichen die ÖBB ihre europäische Vorreiterrolle für klimafreundliche Mobilität – sichtbar in ihrer konsequenten Markenführung, die Nachhaltigkeit, Innovation und Kundennähe glaubwürdig verbindet.

Swarovski setzt seinen Aufwärtstrend fort: Mit einem Markenwertzuwachs von +2,3 % auf EUR 2,304 Mrd. behauptet der Luxusgüterkonzern Platz 6. Mit der strategischen Positionierung als „Pop Luxury-Brand“ verbindet Swarovski kreative Markenführung mit innovativen Nachhaltigkeitslösungen und stärkt damit seine internationale Strahlkraft und Zukunftsfähigkeit, was Platz 7 im Sustainable Brand Rating bestätigt.

Die Raiffeisen Bankengruppe steigert ihren Markenwert um +3,8 % auf EUR 2,144 Mrd. und hält Platz 7. Im Sustainable Brand Rating verzeichnet das Unternehmen hingegen einen Rückgang auf Platz 9 – ein Hinweis darauf, dass Nachhaltigkeitskommunikation auch bei etablierten Marken laufender Investition bedarf.

Verbund verzeichnet mit -10,6 % auf EUR 1,443 Mrd. den einzigen Markenwertrückgang unter den Top 10, behauptet aber dennoch Platz 8. Bemerkenswert ist der gegenläufige Trend im Sustainable Brand Rating: Dort springt Verbund von Platz 9 auf Platz 3 und wird neuer Branchen-Leader Energieversorger – ein Beleg dafür, dass sich Markenwert und Nachhaltigkeitsleistung nicht immer im Gleichschritt entwickeln.

Die XXXLutz Gruppe wächst um +5,2 % auf EUR 1,273 Mrd. und rangiert auf Platz 9. Die konsequente Verbindung von Markenführung, Digitalisierung und Internationalisierung festigt die Position als einer der wachstumsstärksten Möbelhändler Europas.

OMV kehrt mit einem Markenwertzuwachs von +2,8 % auf EUR 1,240 Mrd. nach dem Rückgang im Vorjahr zu einem moderaten Wachstumskurs zurück und hält Platz 10. Entscheidende Treiber sind die wiedergewonnene Markenkraft durch die Wirkung des Rebrandings „Forward for Good" sowie die konsequente Transformation in einen integrierten Energie- und Chemiekonzern mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.

„Eine effektiv gemanagte Marke ist heute das A und O. Geopolitischer Veränderungen und die disruptive Änderung von Geschäftsmodellen durch den breiten Einsatz von AI machen es notwendig, eine Marke entsprechend zu führen. Nur so kann der Transformationsprozess auch auf der Finanzierungsseite optimal begleitet werden“, bekräftigt Mag. Herbert Kovar, Managing Partner Tax & Legal, Deloitte Österreich.

„Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Österreich. Die wirksamste Antwort darauf ist eine starke Marke – auch als Arbeitgeber. Förderprogramme für Markenentwicklung sollten Employer Branding endlich als gleichwertigen Bestandteil anerkennen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen“, betont Mag. Daniela Gruber, Co-Founder Lindlpower Impact Personalmanagement.

Die Österreichische Markenwert Studie 2026 ermittelte zum dreiundzwanzigsten Mal jene heimischen Unternehmensmarken, die sich zu mehr als 45% in österreichischem Eigentum befinden und deren Markenwertermittlung nach den aktuellen internationalen Standards ISO 10668 und ISO 20671 erfolgte. Veröffentlicht werden die TOP 10 Österreichischen Markenunternehmen; die Analysen wurden anhand von über 180 Österreichischen Markenunternehmen in 16 Branchensegmenten durchgeführt.

Sustainable Brand Rating Austria

Das European Brand Institute hat zum siebenten Mal den Beitrag der Marken zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich in den Branchen: Verkehr, Versorgungsinfrastruktur, Energie, Gesundheits- und Sozialinfrastruktur, Finanzen, sowie Medien in 4 Kategorien: Brand Leadership, Product/Services, Social Responsibility und Investment in Österreich untersucht. Der Kriterienkatalog mit 52 Indikatoren, abgeleitet aus den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Agenda 2030 sowie ISO 20671, wurde mit dem „EBI Scoring Model“ bewertet und in ein „Sustainable Brand Rating“ übergeführt. Darüber hinaus wurden auch Österreichs wertvollste Markenunternehmen auf Nachhaltigkeit bzw. extern wahrgenommenes nachhaltiges Handeln untersucht.

ÜBER EUROPEAN BRAND INSTITUTE

Das European Brand Institute (EBI), Partner von UNIDO, ist Europas führendes Institut für die Bewertung von immateriellen Vermögenswerten. Die Hauptaktivitäten konzentrieren sich auf Marken- und Patentbewertungen. Durch kontinuierliche Forschung sowie Beteiligung an der internationalen Standardisierung der Marken- und Patentbewertung - insbesondere der Erarbeitung von ISO-Standards zur Markenbewertung - sowie durch Advisory- und Beratungsleistungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Bilanzaktivierung, Implementierung von Markenmessungen und Reporting als auch für Investitionen in Marken trägt EBI zu einer nachhaltigen Entwicklung in Europa und weltweit bei. EBI und sein Markenbewertungsunternehmen sind weltweit die einzigen, die nach ISO 20671, 10668: 2010 und ÖNORM A 6800 zertifiziert sind und das Programm "ISO Certified Brand" anbieten. www.europeanbrandinstitute.com