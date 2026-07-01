Generationenwechsel bei Infina: Neues Management übernimmt ab 2027 die operative Führung

Innsbruck/Wien (OTS) -

Im 25. Jubiläumsjahr regelt Österreichs größter unabhängiger Kreditvermittler die Nachfolge. Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl übernehmen die Geschäftsführung, während die bisherigen Geschäftsführer im Executive Board die strategische Ausrichtung steuern.

Kernbotschaften

Operativer Wechsel ab 2027: Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl übernehmen ab 1. Jänner 2027 die operative Geschäftsführung.

Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl übernehmen ab 1. Jänner 2027 die operative Geschäftsführung. Strategische Kontinuität: Christoph Kirchmair, Harald Draxl und Hagen Luckert bleiben über ein Executive Board aktiv eingebunden, um ihre langjährige Erfahrung in die strategische Weiterentwicklung einzubringen.

Christoph Kirchmair, Harald Draxl und Hagen Luckert bleiben über ein Executive Board aktiv eingebunden, um ihre langjährige Erfahrung in die strategische Weiterentwicklung einzubringen. Übergabe aus Position der Stärke : Der Wechsel erfolgt bewusst frühzeitig als logische Konsequenz aus Wachstum und unternehmerischer Verantwortung.

: Der Wechsel erfolgt bewusst frühzeitig als logische Konsequenz aus Wachstum und unternehmerischer Verantwortung. Ausbau der Geschäftsfelder : Infina verbindet die Nachfolge mit dem weiteren Ausbau der Bereiche Immobilien, Finanzierung und Corporate Finance sowie der digitalen Plattform Profin.

: Infina verbindet die Nachfolge mit dem weiteren Ausbau der Bereiche Immobilien, Finanzierung und Corporate Finance sowie der digitalen Plattform Profin. Starkes Fundament: Im ersten Halbjahr 2026 vermittelte Infina bereits ein Neugeschäftsvolumen von über 700 Millionen Euro.

Infina stellt im 25. Jahr ihres Bestehens die Weichen für die nächste Unternehmensphase. Die operative Geschäftsführung wird mit 1. Jänner 2027 an drei etablierte Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen übergeben: Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl. Die bisherigen Geschäftsführer Christoph Kirchmair, Harald Draxl und Hagen Luckert bleiben dem Unternehmen in einem neu geschaffenen Executive Board aktiv verbunden.

Damit verbindet Infina klare operative Verantwortung mit strategischer Kontinuität und leitet den größten Wachstumsplan in der Geschichte des Unternehmens ein. Die Nachfolge erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine Marktstellung weiter ausgebaut hat und in mehreren Geschäftsfeldern wächst. Mit einem Neugeschäftsvolumen von über 700 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2026 bestätigt Infina ihre Position als führender unabhängiger Kreditvermittler Österreichs.

Nachfolge aus der Position der Stärke

Die Entscheidung ist Teil einer geordneten Managementnachfolge und der nächsten Entwicklungsstufe der Infina Gruppe. Aus einem führenden Spezialisten für Wohnbaufinanzierung ist eine breit aufgestellte Unternehmensgruppe entstanden. Neben dem bisherigen Kernsegment gewinnen Immobilien, Corporate Finance, digitale Plattformprozesse und eine geschärfte Markenarchitektur weiter an Bedeutung.

Wachstum braucht klare Verantwortung. Infina strukturiert daher Führung, Fachverantwortung und strategische Steuerung frühzeitig, um auch bei zunehmender Größe maximale Agilität zu gewährleisten. Das Unternehmen stellt damit sicher, dass operative Entscheidungen schnell und präzise getroffen werden und zugleich Erfahrung, Netzwerk und unternehmerische Kontinuität im System bleiben.

„Wir übergeben die operative Führung zum bestmöglichen Zeitpunkt. Infina hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend weiterentwickelt. Dieses dynamische Wachstum verlangt nach einer klaren Rollenverteilung zwischen operativem Fokus und strategischer Weitsicht. Mit dem neuen Management-Team aus den eigenen Reihen legen wir die Geschäftsführung in die besten Hände. Im Executive Board werden wir die zentralen Meilensteine der Gruppe weiterhin aktiv und strategisch begleiten. Unser Dank gilt unseren Kunden und Partnern für das Vertrauen in uns und in die Marke Infina.“

Christoph Kirchmair, CEO & Founder Infina

Neue Geschäftsführung aus den eigenen Reihen

Mit Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl übernehmen drei im Infina Verbund gewachsene und erfolgreich etablierte Unternehmerpersönlichkeiten die operative Geschäftsführung. Pablo Viveros ist aktuell Leiter Bankenvertrieb Österreich und baute den erfolgreichsten Standort im Infina Verbund auf. Gerhard Veichtlbauer leitet den Bereich Corporate Finance und den zweitgrößten Verbundpartner Standort. Lorenz Sigl hat den Bereich Infina Immobilien aufgebaut und verantwortet diesen seit über zwei Jahren als gewerberechtlicher Geschäftsführer.

Die neue Geschäftsführung steht damit für die Fortsetzung des Wachstumskurses, operative Erfahrung, Marktkenntnis und Nähe zum Partnernetzwerk. Zugleich werden die bisherigen Unternehmen von Pablo Viveros und Gerhard Veichtlbauer innerhalb des Partnernetzwerks strukturiert übergeben und unter neuer Verantwortung weitergeführt.

Executive Board mit konkretem Mandat

Das Executive Board bündelt die Erfahrung der bisherigen Geschäftsführung und unterstützt die strategische Weiterentwicklung der Gruppe. Es eröffnet zusätzlichen Freiraum für zentrale Zukunftsthemen, die Weiterentwicklung der Marke, Wachstumsfelder und unternehmerische Entscheidungen mit langfristiger Wirkung.

Die Rollenverteilung bleibt bewusst trennscharf geregelt. Die zentralen Bereiche IT und Marketing bleiben mit hoher fachlicher Eigenkompetenz aufgestellt und sind über klare Schnittstellen mit Geschäftsführung und Executive Board verzahnt. Das Executive Board ist weder Aufsichtsrat noch zweite Geschäftsführung und bedeutet keinen zusätzlichen Entscheidungsweg. Es folgt dem amerikanischen Verständnis und arbeitet eng mit der Geschäftsführung zusammen, bringt Erfahrung, Netzwerk und unternehmerische Perspektive ein und begleitet zentrale Unternehmensentscheidungen strategisch.

Die operative Führung liegt ab 1. Jänner 2027 bei Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl. Die bisherige Geschäftsführung bleibt für mindestens drei weitere Jahre aktiv eingebunden und stärkt die neue Führung.

Infina Gruppe mit konsequenter Ausrichtung

Die Nachfolge markiert zugleich die strategische Weiterentwicklung der Infina Gruppe. Infina etabliert sich künftig noch stärker als unabhängige Experteninstanz für Immobilien, Finanzierung und Corporate Finance. Die übergeordnete Dachmarke ordnet die einzelnen Leistungsbereiche präzise und stärkt zugleich die gemeinsame Identität.

Mit Infina Home hat Infina im Bereich Immobilien zudem bereits mehr als 10.000 Immobilienangebote ihrer Finanzierungspartner auf der Webseite integriert. Dies unterstreicht, dass die Verbindung von Immobilie und Finanzierung zu einem zentralen Wachstumsfeld der Gruppe geworden ist. Der nächste Schritt ist die regionale Skalierung mit dem Ziel, künftig an allen rund 100 Infina Standorten auch Immobiliendienstleistungen anzubieten.

Im Bereich Corporate Finance arbeiten inzwischen mehr als 25 Experten an gewerblichen Finanzierungen und komplexen Finanzierungslösungen. Die digitale Plattform Profin bleibt dabei das technologische Fundament für Skalierung, Beratung und Zusammenarbeit mit Partnern.

Auch der Standortaufbau folgt dieser Logik: Innsbruck bleibt Verwaltungszentrale, Salzburg und Wien übernehmen zentrale Wachstumsrollen, und die regionale Präsenz wird weiter ausgebaut. Ziel ist eine Organisation mit festen Ansprechpartnern, optimierten Schnittstellen, kurzen Abstimmungswegen und hoher Spezialisierung.

Zitat zur strategischen Ausrichtung

„Unser Anspruch ist nicht, einfach nur größer zu werden, sondern klarer, fokussierter und schlagkräftiger. Infina positioniert sich als führende Expertenmarke für Immobilien, Finanzierung und Corporate Finance und steht dabei für Beratungsqualität auf höchstem Niveau. Dafür brauchen wir klare Verantwortlichkeiten, etablierte Standorte, digitale Plattformen und eine starke Führung, die aus dem Unternehmen herausgewachsen ist.“

Christoph Kirchmair, CEO & Founder Infina

Über Infina

Infina ist Österreichs größter unabhängiger Kreditvermittler und ein österreichweit tätiges Beratungsunternehmen für Immobilien, Finanzierung und Corporate Finance. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und vermittelt Finanzierungen an mehr als 150 Banken. Im Jahr 2025 erzielte Infina ein Neugeschäftsvolumen von 1,39 Milliarden Euro. Mit der eigens entwickelten Plattform Profin stellt Infina mehr als 500 Vertriebspartnern über 600 Kreditprodukte österreichischer und deutscher Kreditinstitute zur Verfügung. Die eigene Vertriebsorganisation ist an mehr als 100 Standorten in Österreich vertreten. Zusätzlich erweitert Infina das Leistungsspektrum um Immobiliendienstleistungen, Corporate Finance, digitale Plattformprozesse und vernetzte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfung rund um Immobilie und Finanzierung.