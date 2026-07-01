SPÖ-Seltenheim zu Juni-Inflation: „Inflation deutlich gesunken, Anti-Teuerungsmaßnahmen der SPÖ wirken“

Wien (OTS) -

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zeigt die heutige Schnellschätzung zur Juni-Inflation, dass die vielen von der SPÖ durchgesetzten Anti-Teuerungsmaßnahmen wirken und die Teuerung effektiv bekämpfen. „Dass die Inflation laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Juni auf 3,2 Prozent gesunken ist, ist eine positive Entwicklung, die in die richtige Richtung geht. Wir sind aber noch nicht dort, wo wir hinwollen. Umso wichtiger ist die SPÖ in der Regierung, die der verlässliche Motor im Kampf gegen die Teuerung ist. Wir werden auch weiterhin konsequent dafür arbeiten, die Teuerung weiter nach unten zu drücken. Mit der Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, die ab heute gilt, setzen wir den nächsten wichtigen Schritt zur Entlastung der Menschen. Ab heute ist der tägliche Einkauf billiger. Haushalte sparen sich durch die von der SPÖ durchgesetzte Mehrwertsteuer-Halbierung auf Grundnahrungsmittel rund 100 Euro pro Jahr“, betont Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ und Chaos-Kickl haben keine Lösungen im Kampf gegen die Teuerung. Ganz im Gegenteil: Die FPÖ hat im Parlament gegen fast jede Maßnahme zur Bekämpfung der Teuerung gestimmt. Und auch die Grünen haben nichts aus ihrem Regierungsversagen bei der Teuerungsbekämpfung gelernt und werden immer mehr zur Dagegen-Partei, die im Paarlauf mit der FPÖ gegen wichtige Entlastungsmaßnahmen wie die Mehrwertsteuer-Halbierung auf Grundnahrungsmittel stimmt“, so Seltenheim, der betont: „Wer sich so wie FPÖ und Grüne gegen Anti-Teuerungsmaßnahmen stellt, stellt sich gegen die Bevölkerung“.

Seltenheim unterstreicht weiters, dass die SPÖ in der Regierung der Unterschied macht. „Die SPÖ ist die Garantin dafür, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Im Gegensatz zur Vorgängerregierung lassen wir die Teuerung nicht durchrauschen. Wir greifen ein und schützen die Menschen vor extremen Preisanstiegen. Bis Ende 2026 haben wir insgesamt 1,5 Milliarden Euro zur Inflationsdämpfung für Haushalte beschlossen. Wir haben mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen dafür gesorgt, dass das Leben für die Bevölkerung leistbarer wird. Ohne SPÖ hätte es wichtige Entlastungsmaßnahmen wie den Strom-Sozialtarif, den Energiepreiskrisenmechanismus, Eingriffe bei den Mietpreisen, die Spritpreisbremse, die Mehrwertsteuer-Halbierung auf Grundnahrungsmittel, den Medikamentenpreisdeckel und vieles mehr nicht gegeben“, so Seltenheim zum konsequenten und wirksamen Anti-Teuerungskampf der SPÖ. (Schluss) mb/bj