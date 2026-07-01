Erinnerung: Einladung anlässlich der Fertigstellung der neuen ASFINAG-Mautstelle Bosruck

Graz (OTS) -

Mehr als 40 Jahre lang versah die Mautstelle südlich des Bosrucktunnels bereits „ihren Dienst“. In den vergangenen Monaten wurden das Gebäude und die Mautkabinen neu errichtet, wobei vor allem auf Nachhaltigkeit großer Wert gelegt wurde. Die Mautstelle Bosruck ist damit nach jener beim Gleinalmtunnel die zweite steirische „Mautstelle der Zukunft“, die wir Ihnen im Rahmen eines Pressegesprächs gerne präsentieren möchten.

Ort: Mautstelle Bosruck, neues Bürogebäude 2. Stock

Zeit: 2. Juli 2026, Beginn 11 Uhr

Ihre Gesprächspartner:

Herbert Kasser, Vorstand ASFINAG

Jacqueline Erhart, Geschäftsführerin ASFINAG Maut GmbH

Andreas Fromm, Geschäftsführer ASFINAG Bau Management GmbH

Anfahrt: Von Graz kommend VOR der Mautstelle bei der Anschlussstelle Ardning abfahren, danach links abbiegen und wenige hundert Meter weiter erneut links zur Autobahnmeisterei Ardning fahren. Aus Norden kommend durch Bosrucktunnel und Mautstelle fahren, bei der Anschlussstelle Ardning abfahren, links abbiegen und wenige hundert Meter weiter erneut links zur Autobahnmeisterei Ardning fahren.