SPÖ Brigittenau trauert um Komm.-Rat Heinz Sramek

Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit reagiert die SPÖ Brigittenau auf das Ableben von Komm.-Rat Heinz Sramek. Mit ihm verliert die Brigittenau einen langjährigen Wegbegleiter, engagierten Kommunalpolitiker und überzeugten Sozialdemokraten, der den Bezirk über Jahrzehnte hinweg mit seinem Einsatz und seiner Menschlichkeit geprägt hat.

„Mit Heinz Sramek verlieren wir einen aufrichtigen Sozialdemokraten, der sich mit großer Leidenschaft für die Menschen in unserem Bezirk eingesetzt hat. Er war ein Mensch, der Verantwortung gelebt hat und stets das Gemeinsame vor das Trennende stellte. Sein Engagement, seine Verlässlichkeit und seine herzliche Art haben viele Menschen berührt. Sein Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie sowie allen, die ihm nahestanden“, erklärt der Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Brigittenau, Erich Valentin.

Heinz Sramek war viele Jahre Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat sowie in zahlreichen Funktionen für die Sozialdemokratie tätig. Besonders eng verbunden war er mit der Pensionist:innenorganisation der Brigittenau, die er über viele Jahre als Vorsitzender mit großem Einsatz führte. Mit Kreativität, organisatorischem Geschick und einem feinen Gespür für die Interessen der Mitglieder gestaltete er ein vielfältiges Reise-, Kultur- und Veranstaltungsprogramm. Damit schuf er unzählige Gelegenheiten für Begegnung, Gemeinschaft und Zusammenhalt.

„Heinz Sramek war ein Mensch, der immer für andere da war. Er hatte stets ein offenes Ohr, nahm sich Zeit für die Anliegen der Menschen und war weit über seine politischen Funktionen hinaus ein geschätzter Freund und Ratgeber. Sein Wirken wird in der Brigittenau noch lange nachhallen und unvergessen bleiben“, so Valentin abschließend.

Die SPÖ Brigittenau wird Komm.-Rat Heinz Sramek stets ein ehrendes Andenken bewahren. (Schluss)