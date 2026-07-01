Barbara Stöckl im Gespräch mit Eugen Freund, Gerti Senger, Valérie Sajdik, Jaqueline Scheiber

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Journalist und Ex-Politiker Eugen Freund, Psychologin und Sexualtherapeutin Gerti Senger, Jazzsängerin und Chansonnière Valérie Sajdik sowie Autorin und Podcasterin Jaqueline Scheiber zu Gast bei Barbara Stöckl:

Als Journalist, ZIB-Moderator, USA-Korrespondent und einstiger EU-Abgeordneter war Eugen Freund stets ein kritischer Beobachter der Welt- und Europapolitik. In „Stöckl“ wirft er anlässlich „250 Jahre USA“ (Details zum ORF-Programmschwerpunkt unter https://presse.ORF.at) einen Blick auf die aktuelle Lage in den USA und erzählt, wie er zu seiner Sternwarte kam.

Gerti Senger gilt als eine der bekanntesten Psychologinnen und Sexualtherapeutinnen Österreichs. Mit mehr als 20 Büchern sowie zahlreichen Fernseh- und Radioauftritten prägt die Wienerin seit Jahrzehnten die öffentliche Debatte über Sexualität. Im Gespräch mit Barbara Stöckl gibt sie Einblicke in revolutionäre Momente und spricht über die Liebe ihres Lebens.

Valérie Sajdik wuchs als gebürtige Wienerin in Moskau auf und fand in New York zum Jazz. Heute ist sie auf den Bühnen der Welt zu Hause. Auf ihrem aktuellen Album „Amitiés“ widmet sie sich der Vielseitigkeit von Freundschaft und erzählt von ihrem außergewöhnlichen Lebensweg.

Ihre ersten Texte veröffentlichte sie unter dem Pseudonym „minusgold“ im Internet: Jaqueline Scheibers Debütroman „dreimeterdreißig“ wurde zum Bestseller. In ihrem Essay „Schwimmen/Schweben“ zieht sie Parallelen zwischen Wassersport und Leben und spricht darüber, wie diese Erfahrungen ihr Schreiben geprägt haben.