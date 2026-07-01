  • 01.07.2026, 10:25:03
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  • OTS0076

FPÖ - Resch: Häufung von Stromausfällen wirft Fragen zur Versorgungssicherheit auf

Schriftliche Anfrage an Sima soll Ursachen und Ausmaß der Störungen offenlegen

Wien (OTS) - 

In den vergangenen Wochen ist es in Wien wiederholt zu teils großflächigen Stromausfällen in unterschiedlichen Teilen der Stadt gekommen. Für FPÖ Wien Energiesprecher und Wiener Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch ist diese auffällige Häufung ein Alarmsignal. „Großflächige Stromausfälle führen nicht nur zu erheblichen Einschränkungen und Sachschäden, sondern können gerade für ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen auch eine ernstzunehmende Gefahr darstellen. Wenn sich derartige Vorfälle innerhalb kurzer Zeit häufen, darf das nicht einfach als Aneinanderreihung von Einzelfällen abgetan werden. Die Verantwortlichen müssen offenlegen, was hinter dieser Entwicklung steckt.“

Der Freiheitliche kündigt daher eine schriftliche Anfrage an die amtsführende Stadträtin Ulli Sima an. Diese soll unter anderem klären, wie viele Stromausfälle es in den vergangenen Jahren gegeben hat, wie viele Haushalte jeweils betroffen waren, welche Ursachen den Ausfällen zugrunde lagen und welche Maßnahmen zur Sicherung der Wiener Strominfrastruktur gesetzt werden.

„Die Wiener haben ein Recht auf Transparenz. Es muss lückenlos aufgearbeitet werden, warum es zuletzt auffallend häufig zu Stromausfällen gekommen ist und ob die Versorgungssicherheit in Wien langfristig gewährleistet ist“, so Resch abschließend.

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