- 01.07.2026, 10:20:32
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Wetterbedingt: Premiere des 3. Wiener Opernsommers wird verschoben
Karten für die Premiere von "Carmen" am 1. Juli 2026 behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin am Donnerstag, 2. Juli 2026
Stand: Mittwoch, 1. Juli, 10:00 Uhr
Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Wiener Opernsommers,
Die Wetterlage für den heutigen Premierenabend von Georges Bizets “Carmen” erlaubt es uns leider nicht wie geplant zu spielen.
Die Premiere muss daher auf morgen, Donnerstag 2. Juli 2026 verschoben werden.
Die Premierenkarten behalten ihre Gültigkeit für den morgigen Termin.
Alle Besucherinnen und Besucher werden per E-Mail informiert.
Einlass: ab 18:00 Uhr
Vorstellungsbeginn: 19:45 Uhr
Danke für Ihr Verständnis
Ihr Wiener Opernsommer Team
Rückfragen & Kontakt
WOS Kulturbetrieb GmbH
Christian Martinek, MA
Telefon: 06643416036
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.opernsommer.at
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