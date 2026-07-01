Wetterbedingt: Premiere des 3. Wiener Opernsommers wird verschoben

Wien (OTS) -

Stand: Mittwoch, 1. Juli, 10:00 Uhr

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Wiener Opernsommers,

Die Wetterlage für den heutigen Premierenabend von Georges Bizets “Carmen” erlaubt es uns leider nicht wie geplant zu spielen.

Die Premiere muss daher auf morgen, Donnerstag 2. Juli 2026 verschoben werden.

Die Premierenkarten behalten ihre Gültigkeit für den morgigen Termin.

Alle Besucherinnen und Besucher werden per E-Mail informiert.

Einlass: ab 18:00 Uhr

Vorstellungsbeginn: 19:45 Uhr

Danke für Ihr Verständnis

Ihr Wiener Opernsommer Team