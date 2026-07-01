Festival Retz: Countdown zur Premiere - Erste Kostüme geben Einblick in „Judith & Holofernes“

Retz (OTS) -

Während in der Stadtpfarrkirche Retz intensiv geprobt wird, geben die ersten fertigen Kostüme einen Vorgeschmack auf die Bildsprache der diesjährigen Produktion. Musik, Raum und Figuren fügen sich dabei Schritt für Schritt zu einem außergewöhnlichen Gesamterlebnis.

Unter dem Jahresmotto „HANDELN!“ liest das Festival Retz Alessandro Scarlattis La Giuditta (1697) als packenden Politthriller über Macht, Verantwortung und den Mut einer einzelnen Frau, dem Rad der Geschichte in die Speichen zu greifen. Die alttestamentarische Legende um Judith wird nicht als historische Episode interpretiert, sondern vor dem Hintergrund aktuellen Kriegsgeschehens als hochbrisante Auseinandersetzung mit der Frage, wann entschlossenes Handeln notwendig wird.

Die Kostüme von Corinna Crome, die unter anderem für die Salzburger Festspiele arbeitet, bilden als archetypische Hüllen der Figuren einen wesentlichen Bestandteil des künstlerischen Konzepts. Sie unterstreichen die personenzentrierte Inszenierung von Hartmut Schörghofer, der unter anderem mit seiner Arbeit am Ring des Nibelungen in Budapest internationale Aufmerksamkeit erlangte. Seine Regie verzichtet bewusst auf aufwendige Kulissen und Requisiten. Im Mittelpunkt stehen die Beziehungen der Figuren sowie deren multimediale Spiegelung im Kirchenraum. Die Architektur der Stadtpfarrkirche wird so zum tragenden Bestandteil der Inszenierung.

Für die musikalische Leitung zeichnet Luca De Marchi verantwortlich. Der renommierte Barockspezialist hat eigens für Retz anhand der erhaltenen Quellen in britischen Archiven die Originalfassung des Werkes von 1697 rekonstruiert und wird das Musikjuwel mit dem Ensemble Continuum Wien und einem internationalen Solist:innenensemble 329 Jahre nach dessen Uraufführung in seiner authentischen Klanggestalt vorstellen.

Luca De Marchi: „Scarlattis Musik erzählt nicht von Helden, sondern von Menschen, die Entscheidungen treffen müssen. Hinter ihrer barocken Schönheit verbirgt sich ein hochaktueller Politthriller über Macht, Verantwortung und die Folgen des Handelns. Genau diese Spannung möchten wir in Retz hör- und erlebbar machen.“

Die Titelrolle der Judith übernimmt die italienische Sopranistin Carolina Lippo, die nach ihrem langjährigen Engagement am Theater an der Wien unter anderem an der Semperoper Dresden, der Oper Köln, dem Teatro La Fenice in Venedig und beim Glyndebourne Festival gastierte.

Als Holofernes ist Luigi Morassi zu erleben, einer der derzeit spannendsten jungen italienischen Tenöre. Nach seinem jüngsten Debüt als Raffaele in Verdis Stiffelio am Theater an der Wien und der Aufnahme in das Künstlerportfolio der renommierten Agentur Intermusica zählt er zu den großen Nachwuchshoffnungen der italienischen Opernszene. In Retz übernimmt er erstmals die Titelrolle des Holofernes.

Die Rolle der Amme gestaltet die italienische Mezzosopranistin Chiara Brunello, eine ausgewiesene Spezialistin für barocke Vokalmusik, die unter anderem am Teatro La Fenice, beim Maggio Musicale Fiorentino und beim Bayreuth Baroque Opera Festival gastierte.

Neben der Entwicklung neuer theatraler Präsentationsformen und der innovativen Verschränkung analogen Bühnengeschehens mit Digitalität und Neuen Medien ist unter dem Intendanten Christian Baier die kulturelle Teilhabe der lokalen Bevölkerung zu einem Markenzeichen des Festivals geworden. Auch heuer wirken Retzerinnen und Retzer in kreativer Augenhöhe mit den Künstler:innen bei der Produktion mit. „Das Festival Retz ist Schnittstelle zwischen internationaler Kulturszene und regionalen Kulturpotentialen. Es geht uns um künstlerische Exzellenz und soziale Nachhaltigkeit von Kulturschaffen.“

Während Solist:innen, Ensemble, Regieteam und Bewegungschor täglich in Retz arbeiten, wächst die Produktion sichtbar zusammen. Die ersten Kostüme zeigen bereits eindrucksvoll, wie historische Musik, zeitgenössische Theaterästhetik und der sakrale Kirchenraum zu einer eigenständigen künstlerischen Handschrift verschmelzen.

Am 10. Juli 2026 feiert „Judith & Holofernes“ in der Stadtpfarrkirche Retz Premiere. Weitere Vorstellungen folgen am 12., 17., 19., 24. und 26. Juli 2026.

Mit der rekonstruierten Originalfassung von Alessandro Scarlattis Oper, einer international besetzten Produktion und der einzigartigen Atmosphäre der Retzer Stadtpfarrkirche verspricht „Judith & Holofernes“ einen der künstlerischen Höhepunkte des Festival Retz 2026.

Judith & Holofernes von Alessandro Scarlatti

Opernthriller

Datum: 10.07.2026 - 26.07.2026

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Retz



2070 Retz

Österreich

URL: https://festivalretz.at/programm/judith-holofernes-10-7-2026/