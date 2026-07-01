Stefan Honeder verstärkt Schramm Öhler Rechtsanwälte

Wien (OTS) -

Schramm Öhler Rechtsanwälte erweitert sein Team an Vergaberechts-Jurist:innen mit Rechtsanwalt Stefan Honeder (40). Der gebürtige Niederösterreicher verfügt über langjährige Erfahrung in der Begleitung komplexer Beschaffungs- und Infrastrukturprojekte sowie in der Beratung öffentlicher Auftraggeber:innen und Unternehmen in den Bereichen IT, Software, Bau und Gesundheitswesen.

Vor seinem Wechsel zu Schramm Öhler im Mai 2026 war Honeder als Rechtsanwalt bei CMS ReichRohrwig Hainz tätig. Von 2020 bis 2022 leitete er bei der VAMED Krankenhausmanagement und Projekt GmbH den Bereich Vergabe- und Vertragsmanagement und anschließend die Rechtsabteilung. In dieser Funktion begleitete er zahlreiche Bau-, Medizin- und Krankenhausprojekte, darunter auch Vorhaben mit engem Bezug zum AKH Wien. Weitere Stationen führten ihn unter anderem zu Benn-Ibler Rechtsanwälte, Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte, Nusterer & Mayer sowie im Rahmen eines Secondments zur PORR AG. Seit 2016 ist Honeder als Rechtsanwalt tätig.

„Die Inhouse-Tätigkeit hat meinen Blick für die praktische Umsetzung komplexer Beschaffungs- und Infrastrukturvorhaben wesentlich geschärft. Durch diese Erfahrung kann ich rechtliche Fragestellungen nicht nur juristisch, sondern auch aus Projekt- und Auftraggeber:innensicht beurteilen“, sagt Honeder. „Ich freue mich, meine Expertise nun bei Schramm Öhler einzubringen. Die Kanzlei ist für mich die prägendste Adresse im österreichischen Vergaberecht, da sie dieses Rechtsgebiet seit drei Jahrzehnten mitentwickelt hat und für hohe fachliche Qualität und ein starkes Team steht. Das ist genau das Umfeld, in dem man viel weiterentwickeln und anspruchsvolle Beschaffungsprojekte auf höchstem Niveau begleiten kann.“

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Über Schramm Öhler Rechtsanwälte:

Seit 30 Jahren navigiert Schramm Öhler Rechtsanwälte seine Mandant:innen sicher durch komplexe Vergabeverfahren. Als Kanzlei der ersten Stunde hat Schramm Öhler das Vergaberecht nach dem EU-Beitritt Österreichs ab 1996 aktiv mitgeprägt. Die Sozietät berät fast ausschließlich öffentliche Auftraggeber:innen und gestaltet das Beschaffungswesen durch Großprojekte, Expertengremien, Fachpublikationen und die Leitung des Jahresforums für Vergaberecht umfassend mit. Mit rund 110 Mitarbeiter:innen – davon etwa 50 Jurist:innen – an fünf Standorten stellt Schramm Öhler das größte auf Vergaberecht spezialisierte Team in Österreich.