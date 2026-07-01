PAYONE stattet alle Burger King-Standorte von The Eatery Group mit einheitlicher Payment-Lösung aus

Wien (OTS) -

PAYONE, ein Joint Venture von Worldline - ein europäischer Marktführer im Zahlungsverkehr - und der DSV-Gruppe, hat nach einem erfolgreichen Roll-out alle österreichischen Burger King-Filialen der The Eatery Group GmbH auf eine einheitliche Paymentlösung umgestellt. Als Master-Franchisenehmer betreibt die The Eatery Group insgesamt 34 Burger King Standorte in Österreich. Im Zuge der Umstellung haben sich auch die Franchisepartner der Empfehlung der The Eatery Group angeschlossen und ihre Restaurants ebenfalls vollständig auf die Payment-Lösung von PAYONE umgestellt.

Zahlterminals am Point of Sale (POS) / Selforder-Terminals in der Systemgastronomie Am Point of Sale (POS) ist die individuell auf The Eatery Group abgestimmte einheitliche Payment-Lösung von PAYONE im Einsatz. Sogenannte "Self-Order"-Kioske spielen insbesondere bei Fast-Food-Ketten, wie Burger King, eine bedeutende Rolle, weil sie einen nahtlosen Bestell- und Bezahlprozess ermöglichen. Der Bestellprozess der Speisen und Getränke wird beschleunigt, die Wartezeiten für Gäste reduziert und somit die Kundenzufriedenheit erhöht.

Die besonders nutzerfreundlich ausgestatteten Terminals überzeugen durch ergonomisches kompaktes Design, eignen sich besonders für mobile Einsätze am POS und ermöglichen bequeme kontaktlose Zahlungen mit dem bevorzugten Zahlungsmittel der Konsumenten.

Die "Drive-Thru"-Stationen, die Bestellungen aus dem Auto heraus erlauben, sind essenzieller Kunden-Kontaktpunkt. Dort ermöglicht die jüngste Terminalgeneration schnelles und einfache Bezahlen mit NFC und bietet breite Kartenakzeptanz für alle gängigen Zahlungsmittel. Zusätzlich stehen Mehrwertlösungen wie Dynamic Currency Conversion (DCC) zur Verfügung.

Hartmut Graf, CEO The Eatery Group, erklärt: "Wir freuen uns, unsere langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit PAYONE nun auch auf unsere Burger King-Standorte auszuweiten. Gerade in der Systemgastronomie ist eine schnelle und zuverlässige Zahlungsabwicklung am POS ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die leistungsstarken Produkte und der überzeugende Service von PAYONE waren für uns ausschlaggebend, die Kooperation weiter auszubauen."

Tanja Lackner, Country Manager und Head Enterprise Sales PAYONE Österreich, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir The Eatery Group mit ihren Marken - darunter Nordsee, Coffeshop Company, etc. - seit vielen Jahren mit unseren modernen und zeitgemäßen Payment-Lösungen begleiten und nun mit Burger King das Unternehmen gesamthaft betreuen. Wir sehen uns als enger Sparringpartner auch zukünftig gemeinsam die weitere Expansion von The Eatery Group mit voranzutreiben."

Über PAYONE

PAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards. Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, notebooksbilliger.de und Sansibar. www.payone.com,

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] ist Europas führender Betreiber kritischer Infrastrukturen und Zahlungsdienste. Der Konzern bietet seinen Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette einzigartiges Know-how zur Abwicklung und Sicherung von Zahlungen und fördert so deren Wachstum. Mithilfe des Strategieplans für 2030 und technologischer Innovationsfähigkeit will sich Worldline als europäischer Referenzpartner für Händler und Finanzinstitute im Zahlungsverkehr weiter etablieren. Mit über 1,2 Millionen Kunden erzielte Worldline im Jahr 2025 einen Umsatz von 4 Mrd. Euro. worldline.com

Über die DSV-Gruppe

Die DSV-Gruppe ist zentraler Dienstleister für die Sparkassen-Finanzgruppe, dem deutschen Marktführer im Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie erwirtschaftet einen Konzernumsatz von mehr als 902 Millionen Euro (2024). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist bundesweit präsent und beschäftigt 2.764 Mitarbeitende. Drei fachlich spezialisierte Kompetenzmarken entwickeln innovative Lösungen für Sparkassen, Verbände und Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe: S-Communication Services, S-Payment und S-Management Services. Ergänzend richtet sich das Angebot unter S-Public Services an Städte und Kommunen.