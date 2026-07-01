FUSSL ehrt langjährige Teammitglieder

Ort im Innkreis (OTS) -

Unter dem Motto „Viva Las Vegas“ feierte die Fussl Modestraße am vergangenen Samstag ihr traditionelles Mitarbeiterfest. Rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Österreich und Süddeutschland kamen dafür in die Unternehmenszentrale nach Ort im Innkreis.

Für authentisches Las-Vegas-Flair sorgten unter anderem ein Limousinenservice, spektakuläre Showacts, Elvis Presley live on Stage, ein Casino, Showbarkeeper sowie eine Little White Chapel.

Im Mittelpunkt des Abends standen jedoch die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens. Insgesamt 41 Jubilare mit zusammen 805 Jahren Betriebszugehörigkeit wurden von den Geschäftsführern Karl und Ernst Mayr sowie ihren Kolleginnen und Kollegen für ihre langjährige Treue geehrt und gefeiert. Darüber hinaus wurden erfolgreiche Lehrlinge für ihre Leistungen ausgezeichnet und langjährige Teammitglieder in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

„Wir sind besonders stolz und dankbar, dass wir jedes Jahr so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue zu unserem Unternehmen ehren dürfen. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt, dass bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht. Gegenseitige Wertschätzung und ein gutes Miteinander sind zentrale Werte der Fussl Modestraße. Diese positive Unternehmenskultur spüren auch unsere Kundinnen und Kunden – sie bildet die Grundlage unseres Erfolgs“, betont Ernst Mayr.

Ein besonderer Dank galt Logistikleiter Wolfgang Weilhartner, der bereits seit 45 Jahren Teil des Unternehmens ist. „Er hat seine Laufbahn als Lehrling im Verkauf begonnen und verantwortet heute die Belieferung unserer Filialen. Er ist sogar schon länger bei Fussl als mein Bruder und ich“, so Mayr.