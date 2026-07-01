AMS Wien: Positive Arbeitsmarktlage hält an, aber Frauen profitieren kaum

Wien (OTS) -

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Juni 2026 im Jahresvergleich um 1,8 Prozent auf 122.238 angestiegen, die der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulung um 10,4 Prozent auf 32.174 zurückgegangen. Die Summe beider Gruppen ist um damit um 1 Prozent kleiner geworden.

Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 3,6 Prozent gestiegen, die der unter 25-Jährigen um 6,2 Prozent gesunken.

Das AMS Wien erwartet, dass sich dieser insgesamt positive Trend in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt. „Die Konjunkturprognosen sind insgesamt wieder optimistischer geworden“, sagt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. „Wir glauben daher, dass die Talsohle bei der Arbeitslosigkeit durchschritten ist und die Zahl der Menschen auf Jobsuche weiter zurückgehen wird.“ Das gilt insbesondere für die Bundeshauptstadt: „Bei Arbeitslosigkeit und Beschäftigung erwarten wir in Wien sogar eine leicht bessere Entwicklung als in den anderen Bundesländern“, ist Göschl überzeugt.

Männer profitieren von der Konjunkturerholung übrigens deutlich stärker als Frauen. Die Zahl der arbeitslosen oder in Schulung befindlichen Männer beim AMS Wien ist im Jahresvergleich um 5,7 Prozent zurückgegangen, während die der Frauen um 4,8 Prozent gestiegen ist. „Ein wesentlicher Faktor ist das steigende Pensionsantrittsalter der Frauen, das natürlich auch Verdrängungseffekte hat“, sagt Göschl. „Das heißt nicht nur, ältere Frauen bleiben länger in Beschäftigung, sondern auch, die Nachbesetzung mit jüngeren verschiebt sich dadurch.“

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Juni im Einzelhandel um 8 Prozent und in der Warenproduktion um 6,4 Prozent gestiegen. Im Bau ist sie um 5,2 Prozent, in Hotellerie und Gastronomie um 0,8 Prozent gesunken.