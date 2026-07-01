  • 01.07.2026, 10:01:03
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  • OTS0062

Fahrbahnerneuerung der Landesstraße L 85 in Salaberg bei Haag

Straßensanierung bei Tierpark erfolgreich umgesetzt

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Landesstraße L 85 in Salaberg (Stadtgemeinde Haag) wurde in den vergangenen Wochen im Bereich des Tierparks auf einer Länge von rund 430 Metern erneuert und kürzlich offiziell für den Verkehr freigegeben. Im Zuge der Bauarbeiten wurde die bestehende Asphaltschicht in einer Stärke von bis zu neun Zentimetern abgefräst. Anschließend wurden auf einer Fläche von rund 2.800 Quadratmetern eine sieben Zentimeter starke Tragschicht sowie eine 3,5 Zentimeter starke Deckschicht aufgebracht. Die Vor- und Nebenarbeiten führte die Straßenmeisterei Haag unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durch. Die Fräs- und Heißmischgutarbeiten wurden von der Firma Swietelsky AG ausgeführt. Die Gesamtkosten von rund 135.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Aufgrund von Fahrbahnschäden und durchgehend aufgetretenen Spurrinnen war eine Sanierung der Landesstraße L 85 zwischen Kilometer 13,830 und Kilometer 14,260 erforderlich. Aufgrund der Nähe zum Tierpark Haag und des damit verbundenen hohen Ausflugsverkehrs war eine rasche und verlässliche Instandsetzung besonders wichtig. Der betreffende Straßenabschnitt wird täglich von rund 4.000 Fahrzeugen befahren.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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