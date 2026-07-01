Kulturfestival BÜHNE DER MACHT verwandelt ein Kärntner Dorf in einen Denkraum für Macht, Verantwortung und Generationendialog

Kärnten (OTS) -

Unter dem Motto „Zeiten im Wandel: Macht gestalten – Freiheit leben“ widmet sich das von Regisseurin und künstlerischer Leiterin Cornelia Rainer sowie Schauspieler und strategischem Festivalleiter Matthias Mamedof gegründete Festival einem Thema, das unseren Alltag prägt und zugleich selten bewusst reflektiert wird: Macht. Denn Macht ist kein abstrakter Begriff. Sie wirkt in Beziehungen, Entscheidungen und gesellschaftlichen Strukturen. „Macht existiert im Privaten und im Öffentlichen zugleich. Wer erkennt, dass er selbst Macht hat, beginnt Verantwortung zu übernehmen“, sagt Cornelia Rainer. Das Festival schafft einen generationenübergreifenden Denk- und Erlebnisraum, in dem Theater, Film, Macht-Kompetenz© und Philosophie zusammenkommen – für Menschen zwischen 13 und 101 Jahren.

RADETZKYMARSCH von Joseph Roth

Im Mittelpunkt steht die Bühnenadaption von Joseph Roths Radetzkymarsch, dramatisiert von Cornelia Rainer und Stephan Lack sowie inszeniert von Cornelia Rainer. Im Rahmen des Festivalmottos wird die Geschichte einer Familie während des Zerfalls der k.u.k. Monarchie zur aktuellen Frage: Was übernehmen wir von früheren Generationen – und wo beginnen wir, selbst zu entscheiden?

Ein Vater, der an Ordnung, Ehre und bestehende Systeme glaubt. Ein Sohn, der den Erwartungen nicht mehr standhält und zu zweifeln beginnt. Zwischen ihnen: eine Welt im Umbruch. Die Inszenierung verdichtet diesen Konflikt zu einem Theaterabend über Macht, Orientierung und den Mut, anders zu handeln. Ein wesentliches Element des Stücks ist die aktive Beteiligung von Jugendlichen und Menschen aus der Region. Sie wirken sowohl auf der Bühne als auch in filmischen Beiträgen mit, die direkt in die Inszenierung einfließen. „Hier sind Menschen keine Zuschauer:innen, sondern aktiv Gestaltende. Sie bringen ihre Perspektiven ein und stellen Fragen, die uns alle betreffen“, betont Matthias Mamedof.

RAHMENPROGRAMM: MACHT-KOMPETENZ©, PHILOSOPHIE und JUNGE BÜHNE DER MACHT

Zusätzlich zur Theateraufführung öffnet das Festival tagsüber einen erweiterten Denk- und Erlebnisraum – bei freiem Eintritt. Im Zentrum steht ein praxisnaher Zugang: Wer erlebt, dass das eigene Handeln Wirkung hat, stärkt Eigenverantwortung und Handlungskraft. Im Rahmen der JUNGE BÜHNE DER MACHT können Jugendliche an Schauspiel- und Filmworkshops teilnehmen und aktiv mitgestalten. Gleichzeitig richtet sich das Programm bewusst an alle Generationen. Formate wie Stimmen zur Macht, Generationen im Gespräch oder ein Sonntagskaffee mit offener Probe schaffen Raum für Austausch und Begegnung für Jugendliche und Erwachsene. Erstmals gibt es auch den Vortrag Mut zur Macht: ein offenes Bildungsangebot für alle von 13 bis 101 Jahren zum Thema Macht und wie sie unser Zusammenleben prägt, mit Cornelia Rainer und Matthias Mamedof. Ergänzt wird das Programm durch Philosophische Sprechstunden in der Landschaft, einem Nach(t)gespräch mit Open End mit dem Begründer der Philosophischen Praxis Dr. Gerd Achenbach sowie einer Philosophischen Wanderung, die das Festival aus dem Theaterraum hinaus in die Landschaft führt.

So wird aus einem Dorf für fünf Tage ein Ort, an dem Kunst, Denken und Leben zusammenkommen – und Macht nicht nur sichtbar, sondern verständlich und gestaltbar wird.

Die Auszeichnung als Siegerprojekt des Open Calls „Jugend und Kultur“ der Kärntner Kulturstiftung gab den Impuls für den Start des Festivals. BÜHNE DER MACHT wird weiterhin von der Kärntner Kulturstiftung sowie von der Privatstiftung Kärntner Sparkasse, KLESCH St. Daniel, dem LEADER-Programm, dem Land Kärnten, dem Land Tirol, dem Zukunftsfonds und der Kelag unterstützt.

PREMIERE RADETZKYMARSCH: Mittwoch, 15. Juli 2026, 20:00 Uhr

WEITERE AUFFÜHRUNGEN: 16.–18. Juli 2026, jeweils 20:00 Uhr

19. Juli 2026, 14:30 Uhr und 20:00 Uhr

ORT: Sankt Daniel im Gailtal, Kärnten, Theaterzelt

BESETZUNG: Nikolaus Barton, Elisabeth Engstler, Alina Fritsch, Matthias Mamedof, Milos Todorovski und Eduard Wildner gemeinsam mit Jugendlichen und Erwachsenen aus Kärnten und Osttirol – darunter die Theatergruppe Dellach mit Levi Buchacher, Michael Buchacher, Hans Peter Kreuzberger, Werner Wölbitsch u.a.

EINTRITT: Theater: Ꞓ 35 / Ꞓ 18 ermäßigt

Rahmenprogramm: freier Eintritt (Anmeldung erforderlich)

Tickets, Programm und Anmeldung: festival.buehne-der-macht.com

Pressekit: festival.buehne-der-macht.com/presse