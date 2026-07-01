Bürgermeister Ludwig ehrte Alexander Götz und Herbert Föttinger

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig hat gestern, Dienstagabend, im Theater in der Josefstadt Geschäftsführer Alexander Götz und den langjährigen Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger für deren Einsatz im Wiener Theaterleben ausgezeichnet. Alexander Götz erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, Herbert Föttinger den Goldenen Rathausmann. Die Ehrung fand nach der Vorstellung von Peter Turrinis „Was für ein schönes Ende“ auf der Bühne des Theaters in der Josefstadt statt.

Ehrenzeichen für Götz

Alexander Götz wurde für seine langjährigen Verdienste um das Theater in der Josefstadt und um die Wiener Theaterlandschaft geehrt. Er war seit 1993 in der Josefstadt tätig, zunächst in der Leitung Rechnungswesen und EDV. Seit 1999 war er Geschäftsführer des Hauses. Dazu Bürgermeister Ludwig: „In dieser Funktion begleitete er mehrere Direktionen und trug mit seiner kaufmännischen Expertise wesentlich zur Stabilität des Traditionshauses bei“. Ludwig hob vor allem dessen außergewöhnliche Beständigkeit hervor: „Wenn Kontinuität und Verlässlichkeit einen Namen hätten – dann: Alexander Götz.“

Rathausmann für Föttinger

Herbert Föttinger wurde mit dem Goldenen Rathausmann für sein langjähriges Wirken als Direktor des Theaters in der Josefstadt ausgezeichnet. „Unter seiner Direktion, wurden 80 Ur- und Erstaufführungen sowie insgesamt 288 Premieren realisiert. Und auch die Generalrenovierung der Josefstadt hat er mit Bravour gemeistert und damit Feste für das Wiener Publikum ermöglicht“, sagte der Bürgermeister.

Anerkennung der Kulturstadträtin

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler nahm ebenfalls an der Ehrung teil und verabschiedete die Geehrten mit den Worten: „Mein Dank gilt Herbert Föttinger und Alexander Götz, die die Josefstadt mehr als 20 Jahre gelenkt haben. Als Direktor hat Herbert Föttinger das Haus nicht nur überaus erfolgreich geleitet, sondern geprägt und zum Stadtgespräch gemacht – mit Ideen, großer Beständigkeit und außerordentlichem Engagement! Herbert Föttinger hat dabei nicht nur die Agenden seiner Institution vertreten, sondern war auch für die vielfältige Theaterlandschaft wortgewaltiger Advokat – gerade dann, wenn es galt, Kultur zu verteidigen und die Liebe für das Theater und seine gesellschaftliche Bedeutung zu unterstreichen.“

Neustart an der Josefstadt

Zum Abschluss der Ehrung wünschte Bürgermeister Ludwig Alexander Götz und Herbert Föttinger „Kraft und Gesundheit für ihre neuen Lebens- und Berufs-Etappen“. Dem neuen Leading Team des Theaters in der Josefstadt, Marie Rötzer und Stefan Mehrens, wünschte er zugleich „toi toi toi für den Neustart“. (Schluss) wei