AVISO PK 14. Juli / CARE präsentiert das neue CARE-Paket: Entwickelt für die Katastrophen von morgen

Wien (OTS) -

Vor 80 Jahren, am 19. Juli 1946, trafen die ersten CARE-Pakete® in Wien ein. Sie wurden zur Ikone des Wiederaufbaus und sind bis heute im kollektiven Gedächtnis der österreichischen Bevölkerung verankert.

Heute steht die Welt vor neuen humanitären Herausforderungen. Die Zahl der Krisen weltweit ist so hoch wie nie – gleichzeitig werden internationale Hilfsmittel massiv gekürzt. CARE hat darauf reagiert und das CARE PACKAGE® for Emergencies entwickelt: ein multifunktionales Hilfspaket, das innerhalb von 48 bis 72 Stunden nach einer Katastrophe bereitgestellt werden kann – deutlich schneller als herkömmliche Hilfsgüterlieferungen.

Wir laden Sie herzlich zum Online-Pressegespräch ein, in dem wir die neue Generation des CARE-Pakets vorstellen.

CARE-Expert:innen sprechen unter anderem über die Bedeutung des historischen CARE-Pakets® für die österreichische Bevölkerung, zudem geben wir Einblicke in die Entwicklung des neuen CARE PACKAGE® for Emergencies und erklären, warum es in den ersten kritischen Stunden nach einer Katastrophe einen entscheidenden Unterschied machen kann.

Sprecher:innen:

Andrea Barschdorf-Hager , Geschäftsführerin CARE Österreich (zugeschaltet aus Wien)

, Geschäftsführerin CARE Österreich (zugeschaltet aus Wien) Sumit Bharti , Senior Project Manager, Humanitarian Affairs Team, CARE USA (zugeschaltet aus Hyderabad, Indien)

, Senior Project Manager, Humanitarian Affairs Team, CARE USA (zugeschaltet aus Hyderabad, Indien) Pamela Kuwali, Länderdirektorin CARE Malawi (zugeschaltet aus Lilongwe)

Das Mediengespräch findet auf Englisch statt. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]. Herzlichen Dank!

CARE präsentiert das neue CARE-Paket: Entwickelt für die Katastrophen von morgen

Datum: 14.07.2026, 10:00 Uhr - 14.07.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online via ZOOM

URL: https://us06web.zoom.us/j/89349877639?pwd=pPTL0iGKZbmCkQ2wjeuDY8swDQbntN.1