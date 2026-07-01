- 01.07.2026, 09:55:32
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REMINDER: Ausmusterungs- und Angelobungsfeier in Retz
Mit Innenminister Karner und Landespolizeidirektor Popp am 2. Juli 2026, 12 Uhr, Retz, Niederösterreich
Die Landespolizeidirektion Niederösterreich lädt zur feierlichen Angelobungs- und Ausmusterungsfeier von 205 Polizistinnen und Polizisten mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Franz Popp ein.
Wann: 2. Juli 2026, Platzkonzert der Polizei: 12 Uhr, Beginn des Festaktes: 12:30 Uhr
Wo: 2070 Retz, Hauptplatz, vor dem Rathaus
Die Teilnahme ist nur nach schriftlicher Anmeldung bis Mittwoch, 1. Juli 2026, 20 Uhr, per E-Mail an [email protected] möglich.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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