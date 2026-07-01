Der Sommer fährt Rad: Niederösterreich lädt wieder zum Sommerradeln

St. Pölten (OTS) -

Sonne im Gesicht, Fahrtwind in den Haaren und Niederösterreichs schönste Ausflugsziele vor der Haustür: Von 1. Juli bis 12. September 2026 heißt es wieder Aufsatteln und Mitmachen beim großen Sommerradeln von „Niederösterreich radelt“. Entlang der zehn Top-Radrouten in Niederösterreich warten rund 190 Sommerradeln-Orte darauf, entdeckt zu werden. Wer mindestens drei Orte in Niederösterreich sammelt, nimmt automatisch an der Verlosung attraktiver Preise teil. Mit dabei sind zahlreiche Ausflugsziele, die sich ideal für sommerliche Radtouren eignen – vom Stift Klosterneuburg über Die Garten Tulln, die Kunstmeile Krems und das Stift Melk bis zur Römerstadt Carnuntum, dem Schlosspark Laxenburg oder dem Nationalpark Thayatal. Ob gemütliche Familienrunde, sportliche Tour, Badepause am Weg oder Einkehr im Wirtshaus: Beim Sommerradeln wird jede Ausfahrt zum kleinen Sommererlebnis.

„Radfahren hält fit, macht Freude und ist eine wunderbare Möglichkeit, Niederösterreich im Sommer neu zu entdecken. Beim Sommerradeln verbinden sich Bewegung an der frischen Luft, Freizeit und unsere schönsten Ausflugsziele zu einem Erlebnis für Jung und Alt. Ich lade unsere Landsleute herzlich ein, mitzumachen, neue Lieblingsplätze zu entdecken und wünsche viel Freude sowie Glück bei der Verlosung“, so Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer.

Mitmachen ist ganz einfach: Die kostenlose „Österreich radelt“-App öffnen, registrieren, die Aktion „Sommerradeln 2026“ auswählen und losradeln. Unterwegs können die Sommerradeln-Orte direkt in der App eingesammelt werden. Schon mit drei gesammelten Orten in Niederösterreich ist man automatisch bei der Verlosung dabei.

Diese Preise warten: Exklusiv für Teilnehmende aus Niederösterreich gibt es: Vier Niederösterreich-CARDs, sechs Wirtshauskultur-Gutscheine im Wert von je 50 Euro und zehn Österreich radelt Radhelme von ABUS. Bundesweit werden außerdem drei KTM-Trekkingräder, ein Kalkhoff E-Bike, Hotelgutscheine und Radreisebücher verlost.

„Das Sommerradeln zeigt jedes Jahr, wie viel Freude es macht, Niederösterreich aktiv zu entdecken. Die Aktion motiviert dazu, neue Routen auszuprobieren, Ausflugsziele zu besuchen und den Sommer auf zwei Rädern zu genießen. Besonders schön ist, dass bereits kurze Touren zählen – schon drei gesammelte Orte reichen aus, um an der Verlosung teilzunehmen“, erklärt Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich.

Alle Informationen zu den Routen, Zielorten, zur App und zur Teilnahme gibt es unter: niederoesterreich.radelt.at/sommerradeln

Weitere Informationen: Radland GmbH – Agentur für Aktive Mobilität, Mag. Susanne Pohlert, Leitung Marketing & Kommunikation, Tel: 0664 827 1060, E-Mail: [email protected]