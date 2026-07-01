Actionreich durch die Ferien mit dem Familienland*Pass-Sommererlebnis

St. Pölten (OTS) -

Mit Beginn der Sommerferien startet das Familienland*Pass-Sommererlebnis für alle Inhaberinnen und Inhaber der kostenlosen Vorteilskarte: Im Zeitraum vom 4. Juli bis zum 6. September gibt es bei 19 ausgewählten Partnerbetrieben in Niederösterreich ganz besondere Rabatte und Goodies. „Mit besonderen saisonalen Highlights wie dem Familienland*Pass-Sommererlebnis möchten wir allen, die gerne Zeit mit Kindern verbringen, unter die Arme greifen und sie finanziell entlasten, denn Spaß und Sparen müssen sich nicht ausschließen. Das ganze Jahr über gewähren rund 500 Partnerbetriebe in unserem Bundesland und darüber hinaus attraktive Ermäßigungen. Während der Sommerferien wird das Sparen mit zusätzlichen Zuckerln und Aktionen noch einfacher“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

So gibt es bei einem Besuch im Schloss Weitra ein gratis Rätselheft für Kinder. LernQuadrat gewährt bei Buchung eines Ferien-Intensivkurses einen 100-Euro-Gutschein für weiterführende Gruppenkurse. Der Nationalpark Thayatal lockt mit 50 Prozent Ermäßigung auf die Wildkatzen-Schaufütterung, und Kinder, die beim Bogenschießen im BSV Bärenwaldleiten/Mank eine Ausrüstung leihen, erhalten ein köstliches Eis dazu. Und Kinder, die gemeinsam mit einem Vollzahler das Erlebnisparkbad „Blub“ der Stadtgemeinde Ternitz besuchen, bezahlen vom 1. August bis zum 6. September keinen Eintritt. Alle weiteren Aktionen im Rahmen des Familienland*Pass-Sommererlebnisses sind auf der Website http://www.familienland.at sowie in der Familienland-App zu finden.

Ein ganz besonderes Highlight gibt es am 4. August ab 14 Uhr: Familien können mit dem Familienland*Pass im NXP Bowling-Center St. Pölten zum günstigen Familientarif die Kugel rollen lassen. Um 15 Euro pro Bahn und Stunde steht dem gemeinsamen Bowling-Erlebnis nichts mehr im Wege. „Der Familienland*Pass bietet nicht nur abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten, sondern auch spürbare finanzielle Entlastung. So wird er einmal mehr zu einem wertvollen Begleiter durch die Ferienzeit“, ist Landesrätin Teschl-Hofmeister überzeugt.

Rückfragen an Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]