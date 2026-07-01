SPÖ-Rathausklub trauert um Komm.-Rat Heinz Sramek

Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit hat der Wiener SPÖ-Rathausklub die Nachricht vom Ableben von Komm.-Rat Heinz Sramek aufgenommen. Mit ihm verliert Wien einen langjährigen Kommunalpolitiker und überzeugten Sozialdemokraten, der sich über Jahrzehnte mit großem Engagement für die Menschen in der Brigittenau und weit darüber hinaus eingesetzt hat.

„Mit Heinz Sramek verliert unsere Stadt einen aufrechten Sozialdemokraten, der Verantwortung nie als Selbstzweck verstanden hat, sondern immer als Auftrag, das Leben der Menschen zu verbessern. Ob als Landtagsabgeordneter und Gemeinderat oder in seinem vielfältigen Engagement für die Pensionist*innen – sein Wirken war geprägt von Verlässlichkeit, Menschlichkeit und einem tiefen sozialen Verantwortungsbewusstsein. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freund*innen und allen, die ihm nahestanden“, so SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher.

„Heinz Sramek war über viele Jahrzehnte eine prägende Persönlichkeit der Brigittenau. Er war stets nah bei den Menschen, hörte zu und setzte sich mit großem Einsatz für ihren Alltag und ihre Anliegen ein. Besonders als langjähriger Vorsitzender der Pensionist*innenorganisation im Bezirk hat er unzählige Begegnungen ermöglicht und Gemeinschaft gelebt. Sein Engagement und seine Herzlichkeit werden vielen Menschen in Erinnerung bleiben“, würdigt Brigittenaus Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm den Verstorbenen.

Auch als Vorsitzender der Pensionist*innenorganisation der Brigittenau hinterließ Heinz Sramek bleibende Spuren. Mit großem organisatorischem Geschick stellte er über viele Jahre ein vielfältiges Reise- und Veranstaltungsprogramm auf die Beine und schuf damit Orte der Begegnung und des Zusammenhalts. Zahlreiche Ausflüge, Kulturfahrten und gemeinsame Aktivitäten trugen seine Handschrift und bereiteten vielen Menschen schöne gemeinsame Erlebnisse.

„Mit Heinz Sramek verliert die Wiener Sozialdemokratie einen Menschen, der sich mit ganzer Kraft für andere eingesetzt hat. Sein Engagement und sein Wirken werden weit über seine politische Tätigkeit hinaus in Erinnerung bleiben. Wien wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so Taucher abschließend. (schluss) sh