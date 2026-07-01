dvo bietet flexible Kanzleisoftware-Alternative für die Steuerberatung

Wien (OTS) -

DATEV Österreich, Anbieter von Steuerberater-Software, beendet die Geschäftstätigkeit zum 31.12.2029. dvo Software bietet mit einer flexiblen Online-Software für Steuerberatung, Buchhaltung und Lohnverrechnung sowie persönlicher Betreuung und smarten Tools eine innovative Alternative.

Der Softwarewechsel stellt bestehende DATEV-Steuerberatungskunden vor große organisatorische, technische und wirtschaftliche Herausforderungen. „dvo Software steht für ein verlässliches und innovatives System. Wir unterstützen Steuerberater:innen dabei, höchst effizient und sorgfältig zu arbeiten und setzen innovative Technologien ein, damit sie für die zukünftigen Herausforderungen gerüstet sind,“ so Dr. Rainer Haude, Geschäftsführer dvo Software, seit über 60 Jahren einer der Top 3-Player am österreichischen Markt.

Erfahrung und Innovation

„Viele unserer Entwicklungsressourcen gehen derzeit in Automatisierung mit KI-Unterstützung. Beispielsweise erleichtert die dvo BelegBox den Alltag der Steuerberater:innen, indem 80 % der hochgeladenen Belege automatisch vorkontiert werden,“ ergänzt Mag. Richard Theiß, Geschäftsführer dvo Software.

Investitionen: DATEV Know-how und Spezialangebot für DATEV-Anwender:innen

Dass dvo eine zukunftsweisende Alternative für bestehende DATEV-Kunden ist, bekräftigt auch Peter Wenauer, ehemaliger Geschäftsführer von DATEV-Österreich und seit Juni 2026 bei dvo Software für Business Development verantwortlich. „Ich denke, dass DATEV-Anwender:innen bei dvo Software sehr gut aufgehoben sind. Die Investitionen in zukünftige Entwicklungen sind ebenfalls beachtlich. Da gibt es echte ‚Zeitsparer‘, zB werden Belege im Durchschnitt innerhalb von 0,5 Sekunden erkannt und für die Buchhaltung aufbereitet.“ so Peter Wenauer, MBA, LL.M. Für Schnellentschlossene DATEV-Kunden gibt es auch ein Umstiegsangebot.

Webinar: dvo Software kennenlernen - mit Praxisbeispielen von dvo-Anwender:innen

Datum: 23.07.2026, 13:00 Uhr - 23.07.2026, 15:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Webinar

URL: https://www.dvo.at/dvo-praesentation/