VISTA Science Experience Center knackt 20.000-Besucher:innen-Marke

Klosterneuburg (OTS) -

Vor den Toren Wiens, am Rande des Wienerwalds, hat sich ein neues Ausflugsziel etabliert: Das VISTA Science Experience Center im Herzen des grünen Campus des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg hat seit seiner Eröffnung im Oktober 2025 bereits mehr als 20.000 Besucher:innen angezogen. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien zeigt sich: In Klosterneuburg lässt sich an einem Tag Wissenschaft, Kultur und Natur verbinden.

„ Dass wir in so kurzer Zeit die Marke von 20.000 Besucher:innen überschritten haben, zeigt, wie groß das Interesse an gut vermittelter Wissenschaft ist “, sagt Christian Bertsch, Head of Science Education am ISTA und Leiter des VISTA Science Experience Centers. „ Unsere Besuchenden bekommen bei uns direkte Einblicke in die Welt der Spitzenforschung. Mit interaktiven Exponaten, Objekten aus den ISTA-Laboren und vor allem inspirierenden Geschichten und Hintergrundinformationen aus der Welt der Wissenschaft – von Gehirnforschung bis KI, von Klimaforschung bis zu Quantenphysik. “

Ein Tagesausflug zu Forschung, Architektur und Natur

Das VISTA Science Experience Center ist ein inspirierendes Ausflugsziel am Rande des Wienerwaldes, das neugierige Köpfe jeden Alters begeistert und zum Staunen einlädt – von Familien über urbane Wochenend-Ausflügler:innen bis hin zu wissenshungrigen Studierenden. Nur 30 Minuten von Wien entfernt vereint das VISTA Center Spitzenforschung, beeindruckende Architektur und Natur. Nach einem Spaziergang über den ISTA Campus oder durch den Wienerwald eröffnet die Ausstellung „Science in the Making“ Einblicke in aktuelle Forschung. Das Center ist Dienstag bis Sonntag bei freiem Eintritt geöffnet; am Wochenende begleiten Science Mediators durch die Ausstellung. Den Besuch kann man im VISTA Coffee Lab bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen.

Sommerprogramm für Neugierige

In den Sommerferien bietet das VISTA Center Workshops für Familien mit Kindern ab sieben Jahren an – von Mikroskopie über Elektrostatik bis zu Forschungen im Freien (4.–18. Juli, 1.–6. September).

Am 11. Juli ermöglicht eine englischsprachige Spezialführung „Meet the Scientist“ mit Entwicklungsbiologinnen Einblicke in moderne Mikroskopie und Laborarbeit (ab 12 Jahren, Anmeldung erforderlich).

Beim „Cosmic Hours“-Event am 12. August trifft eine partielle Sonnenfinsternis auf den Perseiden-Meteorschauer. Von 18 bis 23 Uhr warten Astro-Talks, eine Live-Übertragung der totalen Sonnenfinsternis aus Spanien, Filmvorführungen und gemeinsame Sternbeobachtungen auf die Besucher:innen. Bei Streetfood, einem Konzert von Oskar Haag und einem DJ-Set unter freiem Himmel lässt sich hoffentlich die eine oder andere Sternschnuppe entdecken.