  • 01.07.2026, 09:00:34
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Harald Riener ist neuer Generaldirektor der DONAU Versicherung

Harald Riener ist neuer Generaldirektor der DONAU Versicherung
Wien (OTS) - 

Mit 1. Juli 2026 übernimmt Harald Riener die Führung der DONAU als neuer Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender. Er folgt damit auf Judit Havasi, die in den Vorstand der Vienna Insurance Group wechselt.

„Harald Riener verbindet internationale Managementerfahrung und einen breiten Blick auf unterschiedliche Märkte mit einem klaren Fokus auf Kundinnen und Kunden. Ich bin überzeugt, dass er die erfolgreiche Entwicklung der DONAU fortführen und neue Impulse für die Zukunft setzen wird. Mit Judit Havasi als Vorstandsvorsitzende positionierte sich die DONAU als starker Kompositversicherer und erzielte eine deutliche Ergebnissteigerung. Ich gratuliere Judit herzlich zu diesen Erfolgen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit im VIG-Vorstand. Harald Riener und Judit Havasi wünsche ich Erfüllung und Erfolg für ihre neuen Aufgaben.“, kommentiert Hartwig Löger, Aufsichtsratsvorsitzender der DONAU und Generaldirektor der VIG.

„Ich freue mich über das Vertrauen und auf die neuen Aufgaben. Die DONAU verfügt über eine starke Marktposition und eine klare Strategie für die Zukunft. Gemeinsam mit dem Vorstandsteam sowie den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir den erfolgreichen Kurs des Unternehmens kundenorientiert und konsequent weiterentwickeln“, unterstreicht Harald Riener.

Zur Person

Harald Riener, Jahrgang 1969, studierte Handelswissenschaften und BWL an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach ersten Stationen bei der DONAU Versicherung und der Wiener Städtischen baute er ab 2006 die Marke der Vienna Insurance Group auf. Von 2010 bis 2013 war er Vorstandsmitglied und später CEO der kroatischen VIG-Gesellschaft Wiener osiguranje. Anschließend gehörte er von 2014 bis 2019 dem Vorstand der DONAU Versicherung an und verantwortete die Bereiche Vertrieb und Marketing. Seit 2020 war Harald Riener Vorstandsmitglied der Vienna Insurance Group, wo er unter anderem für Retail Insurance Business Support, Customer Experience sowie mehrere Märkte in Zentral- und Osteuropa verantwortlich zeichnete.

Der Vorstand der DONAU Versicherung setzt sich wie folgt zusammen:

Harald Riener (Vorstandsvorsitzender)

u.a. Geschäftspolitik und strategische Fragen, Personal, Unternehmenskommunikation

Edeltraud Fichtenbauer

u.a. Rechtsfragen, Lebens- und Krankenversicherung

Roland Gröll

u.a. IT, Enterprise Risk Management, Asset-Risk Management

Wolfgang Petschko

u.a. Schaden-/Unfallversicherung, Firmengeschäft, Vermögensverwaltung

Franz Zeiler

u.a. Marketing und Vertrieb, Steuerung Landesdirektionen

Erweiterte Geschäftsleitung

Mario Dienstl, Fachbereich Schaden/Unfall/Kfz

Rückfragen & Kontakt

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group
Alexander Jedlička
Telefon: +43 50 330 - 73014
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.donauversicherung.at/

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