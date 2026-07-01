Neuer CEO der VBV-Pensionskasse: Christian Reiss übernimmt Vorstandsvorsitz.

Wien (OTS) -

Die VBV-Pensionskasse stellt die Weichen für die Zukunft: Mit 1. Juli 2026 wurde Christian Reiss vom Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der VBV-Pensionskasse bestellt. Gleichzeitig wurden Michaela Attermeyer und Martin Vörös zusätzlich zu ihren bestehenden Funktionen in der VBV-Gruppe in den Vorstand der VBV-Pensionskasse berufen.

Mit dieser personellen Neuaufstellung setzt die VBV-Gruppe ihre langfristig geplante strategische Weiterentwicklung konsequent fort. „Die nunmehr erfolgte Neuaufstellung des Vorstandes der VBV-Pensionskasse ist Teil eines strukturierten und langfristig vorbereiteten Generationenwechsels innerhalb der VBV-Gruppe. Damit stellen wir sicher, dass die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens auch in Zukunft auf Kontinuität, Erfahrung und gleichzeitig neuen Impulsen aufbaut“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe.

Künftig verantwortet Christian Reiss als CEO die Bereiche Unternehmenssteuerung, Kunden und Vertrieb, Marketing und Kommunikation sowie Digitalisierung und Business Development. Ronald Laszlo zeichnet als COO für die operativen Kernbereiche, IT, Digitalisierung und das Pensionsservice verantwortlich. Michaela Attermeyer übernimmt die Verantwortung für die Veranlagung, Martin Vörös für Finanzen, Risikomanagement und Informationssicherheit.

Wichtige Impulse zur Neugestaltung und Modernisierung der VBV

„Mit der neuen Aufstellung des Vorstandes initiieren wir wichtige Impulse zur Neugestaltung und Modernisierung der VBV. Unser Ziel ist es, die Marktführerschaft weiter auszubauen, Innovationen konsequent voranzutreiben und die VBV für die Zukunft noch stärker aufzustellen – im Interesse unserer Kundinnen und Kunden“, betont Christian Reiss.

Im Zuge der Neuordnung ist der bisherige CEO Günther Schiendl mit Ende Juni 2026 aus seinen Funktionen innerhalb der VBV-Gruppe ausgeschieden.

Die VBV-Pensionskasse ist Österreichs führende überbetriebliche Pensionskasse und verwaltet für mehr als 410.000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigte ein Vermögen von rund 9,79 Milliarden Euro. Als Teil der VBV-Gruppe leistet sie seit Jahrzehnten einen wesentlichen Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge in Österreich.

Die VBV-Gruppe ist Marktführerin bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at bzw. im Onlineservice Meine VBV www.meinevbv.at