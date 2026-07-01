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Olé: Wiener Wirte wollen morgen hoch gewinnen

Lokale und Gastgärten bereit für Spanien-Match – Mehr als 41.000 Zugriffe auf wm-publicviewing.wien – Peschta: „Auch wenn es ein KO-Spiel ist, unsere Wirte bleiben standhaft“

Wien (OTS) - 

1999 prophezeite Toni Pfeffer in der Halbzeitpause „Hoch gewinnen werden wir das nicht mehr“ – beim Stand von 0:5 im Match Österreich gegen Spanien. „Die Wiener Wirte wollen beim morgigen Spiel gegen Spanien dafür eine Revanche. Durch die Mannschaft am Rasen in Los Angeles und durch die Fans beim Mitfiebern im Gastgarten“, ist Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien optimistisch für die morgige Partie. Und freut sich auf die abendliche Party im Gastgarten.

Mehr als 100 Einträge umfasst die Public Viewing Auflistung der Wirtschaftskammer Wien, die aus allen Bezirken der Bundeshauptstadt die Möglichkeiten die WM-Spiele gemeinsam in der Gastro mitzuverfolgen, zusammengetragen hat. „Mehr als 41.000 Mal wurde die Liste bereits angeklickt und nach dem nächsten Ort zum Mitfiebern gesucht. Man sieht, wir liegen mit den Public Viewings voll im Trend“ so Peschta.

Auch für das morgige Spanien-Match erwarten die Wiener Gastronomen volle Gastgärten und Lokale, eine Reservierung bei seinem Lieblingswirtshaus ist anzuraten. Wer sich noch nicht für ein Public Viewing Event entschieden hat, findet das nächstliegende unter www.wm-publicviewing.wien

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Wien
Mag. (FH) Stephan Fuchs
Telefon: 01/54150-1465
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