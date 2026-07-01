  • 01.07.2026, 08:57:02
  • /
  • OTS0028

ÖAMTC: Falschparken am Donauinselfest kommt teuer

Trotz Sperre der S-Bahn-Stammstrecke mit Öffis kommen

Wien (OTS) - 

Gleich vorweg eine wichtige Information für alle Besucher:innen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Wegen Bauarbeiten wird die S-Bahn-Stammstrecke ab Samstag, 4. Juli bis voraussichtlich 6. September zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt.

Die gute Nachricht vom ÖAMTC: Wiener Linien und ÖBB haben wegen der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke ein Verkehrskonzept geschnürt. So werden etwa U6, U1, S45, die Straßenbahnlinien 25, 26, 27, 31 sowie die Busse 11A und 29A in dichteren Intervallen fahren. Verwiesen wurde auch auf den Schienenersatzverkehr. Die Haltestelle Handelskai soll am Wochenende rund um die Uhr angefahren werden.

Zwtl.: Mit Park and Ride liegt man immer richtig

Besucher:innen der Großveranstaltung empfiehlt der ÖAMTC Park and Ride und vor allem die U-Bahnen U6 und U1. Autofahrende, die nicht zum Donauinselfest fahren, weichen am besten auf die (jedoch vignettenpflichtigen) Verbindungen über Praterbrücke (A23) oder Nordbrücke aus. Auf der Floridsdorfer-, Brigittenauer- und Reichsbrücke kann es zu Behinderungen wegen starken Zustroms kommen.

Generell gilt: Vorsicht, rigorose Abschleppungen! Für Einsatzfahrzeuge müssen laut ÖAMTC die Zufahrtswege zur Donauinsel jederzeit frei sein. Kosten von weit über 400 Euro (Abschlepp-, Verwahrungsgebühr, Anzeige und ev. Taxi) riskiert jeder, der sein Fahrzeug verkehrswidrig abstellt.

Zwtl.: Kurzparkzonenregelung am Freitag beachten

Die ÖAMTC-Expert:innen weisen auf die am Freitag bestehende, nahezu flächendeckende Kurzparkzonenregelung (Mo-Fr, 9-22 Uhr) im Wiener Stadtgebiet hin.

ÖAMTC-Routenplaner: https://www.oeamtc.at/routenplaner

ÖAMTC-App: https://www.oeamtc.at/app

(Schluss)
Lasser/Römer

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright