ÖAMTC: Falschparken am Donauinselfest kommt teuer

Wien (OTS) -

Gleich vorweg eine wichtige Information für alle Besucher:innen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Wegen Bauarbeiten wird die S-Bahn-Stammstrecke ab Samstag, 4. Juli bis voraussichtlich 6. September zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt.

Die gute Nachricht vom ÖAMTC: Wiener Linien und ÖBB haben wegen der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke ein Verkehrskonzept geschnürt. So werden etwa U6, U1, S45, die Straßenbahnlinien 25, 26, 27, 31 sowie die Busse 11A und 29A in dichteren Intervallen fahren. Verwiesen wurde auch auf den Schienenersatzverkehr. Die Haltestelle Handelskai soll am Wochenende rund um die Uhr angefahren werden.

Zwtl.: Mit Park and Ride liegt man immer richtig

Besucher:innen der Großveranstaltung empfiehlt der ÖAMTC Park and Ride und vor allem die U-Bahnen U6 und U1. Autofahrende, die nicht zum Donauinselfest fahren, weichen am besten auf die (jedoch vignettenpflichtigen) Verbindungen über Praterbrücke (A23) oder Nordbrücke aus. Auf der Floridsdorfer-, Brigittenauer- und Reichsbrücke kann es zu Behinderungen wegen starken Zustroms kommen.

Generell gilt: Vorsicht, rigorose Abschleppungen! Für Einsatzfahrzeuge müssen laut ÖAMTC die Zufahrtswege zur Donauinsel jederzeit frei sein. Kosten von weit über 400 Euro (Abschlepp-, Verwahrungsgebühr, Anzeige und ev. Taxi) riskiert jeder, der sein Fahrzeug verkehrswidrig abstellt.



Zwtl.: Kurzparkzonenregelung am Freitag beachten

Die ÖAMTC-Expert:innen weisen auf die am Freitag bestehende, nahezu flächendeckende Kurzparkzonenregelung (Mo-Fr, 9-22 Uhr) im Wiener Stadtgebiet hin.

ÖAMTC-Routenplaner: https://www.oeamtc.at/routenplaner