Grant Thornton Austria verstärkt Tax-Bereich mit neuem Partner

Wien (OTS) -

Mit Dr. Peter Grau gewinnt das Steuerberatungs- und Prüfungsunternehmen einen Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der nationalen und internationalen Steuerberatung. Seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem in zwei Big-Four-Kanzleien in Österreich und den USA. Der promovierte Jurist, ausgebildet in Wien, Rotterdam (Niederlande) und Madison (USA), ist zudem als Fachautor und Vortragender aktiv.

Peter Grau betreut ein breites Spektrum an Klient:innen – von Start-ups und Familienunternehmen bis hin zu internationalen Konzernen – und agiert dabei als Trusted Advisor in komplexen steuerlichen Fragestellungen. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im internationalen Steuerrecht sowie in der umfassenden steuerlichen Beratung von Unternehmen.

„ Ich freue mich, mit Peter Grau einen erfahrenen Steuerexperten zu gewinnen, der unsere ganzheitliche Beratung gezielt stärkt. Insbesondere seine Expertise in komplexen internationalen steuerlichen Sachverhalten sowie seine weitsichtige Betreuung von Familienunternehmen sind ein großer Gewinn für uns und unsere Klient:innen “, sagt Raphael Holzinger, Partner und Head of Tax bei Grant Thornton Austria.

Der Ausbau des Tax-Bereichs ist Teil der klaren strategischen Ausrichtung von Grant Thornton Austria, wie Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner, betont: „ Wir entwickeln unser Leistungsangebot konsequent entlang der Bedürfnisse unserer Klient:innen, um ihnen in zunehmend komplexen Rahmenbedingungen Orientierung und Sicherheit zu bieten. Mit seiner breitgefächerten Erfahrung und seiner unternehmerischen Denkweise ist Peter Grau eine wertvolle Ergänzung für unser Unternehmen und ich freue mich sehr, ihn in unserer Partner:innenschaft willkommen zu heißen .“

Die hohe Qualität der Steuerberatung bei Grant Thornton Austria spiegelt sich auch in mehrfachen Auszeichnungen wider, darunter der Österreichische Steuerberater:in Award sowie die International Tax Review (ITR) Awards.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk von Prüfungs- und Beratungsfirmen, mit über 80.000 Mitarbeiter:innen in über 150 Ländern. Das Unternehmen bietet Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Advisory-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe und internationale Konzerne – immer mit dem Anspruch, Klarheit, Nähe und unternehmerisches Momentum zu schaffen.