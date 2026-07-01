ÖAMTC setzt auf e-vo eMobility

Wien (OTS) -

Die ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH hat ihr ePower-Ladenetz mit März 2026 auf das Charge Point Management System (CPMS) der e-vo eMobility GmbH umgestellt. Damit setzt ÖAMTC ePower auf heimische Technologie für eines der größten und am schnellsten wachsenden Ladenetze Österreichs.

ÖAMTC ePower bietet seinen Kunden im eigenen Ladenetz und Partnernetz österreichweit rund 30.000 Ladepunkte an. Mit der Umstellung auf das österreichische CPMS von e-vo eMobility wird nun auf eine speziell für professionelle Ladeinfrastruktur entwickelte Softwarelösung gesetzt, die Ladepunkte standortübergreifend zentral steuert, Betriebsdaten strukturiert erfasst und über Roaming-Schnittstellen öffentlich zugänglich macht.

Österreichische Technologie für wachsende Ladeinfrastruktur

„ Wir freuen uns, gemeinsam mit dem ÖAMTC den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur in Österreich zu gestalten und mit unserem CPMS eine leistungsfähige Software für das ePower-Ladenetz bereitzustellen. “, sagt Ute Teufelberger, Geschäftsführerin der e-vo eMobility GmbH. „ Mit der ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH vertraut uns der größte Mobilitätsclub des Landes und einer der sichtbarsten Player in der E-Mobilität. Das ist ein starkes Signal für die Leistungsfähigkeit österreichischer Technologie im Bereich Ladeinfrastruktur. “, so Teufelberger weiter.

Der ÖAMTC sieht in der neuen Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt für den weiteren Hochlauf der Elektromobilität: „ Für unsere Mitglieder und Kunden zählt es einfach und transparent zu laden. Mit dem CPMS von e-vo hat sich ÖAMTC ePower für eine sichere und hochwertige Softwarelösung entschieden. Die Konnektivität, die das e-vo System bietet, erlaubt es uns unsere eigenen Systeme und Tools entsprechend anzubieten und so unser Produkt ideal für die Bedürfnisse unserer Mitglieder und Kunden auszurichten. “, betont Ernst Kloboucnik, Direktor des ÖAMTC.

CPMS und Lastmanagement als Schlüsseltechnologien

Das Charge Point Management System von e-vo bildet künftig das digitale Rückgrat der ÖAMTC ePower Ladestationen, von AC-Wallboxen bis hin zu DC-Schnellladern. Über das CPMS können Ladepunkte zentral überwacht, in Echtzeit analysiert und via Roaming in Partnernetze integriert werden, wodurch Auslastung, Verfügbarkeit und Nutzererlebnis optimiert werden. Als weitere Ausbaustufe wird ein intelligentes Lastmanagement entwickelt: Damit werden dynamische Systeme die verfügbare Anschlussleistung bedarfsgerecht auf mehrere, gleichzeitig ladende Fahrzeuge verteilen, somit Netzüberlastungen vermeiden und Investitions- sowie Betriebskosten senken.

Mit der Entscheidung für e-vo stärkt die ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH bewusst einen österreichischen Technologieanbieter, der sich auf Softwarelösungen für E-Mobilität und Ladedienstleistungen spezialisiert hat. Das gemeinsame Ziel: Eine leistungsfähige, zukunftssichere und skalierbare Ladeinfrastruktur, die den steigenden Anforderungen der Elektromobilität gerecht wird.

Über e-vo eMobility GmbH.

Die e-vo eMobility GmbH. ist Österreichs führender Technologie-Anbieter für E-Mobilität und Ladedienstleistungen. Das Joint Venture aus sieben renommierten österreichischen Energieversorgern und Stadtwerken vereint jahrzehntelange Erfahrung, umfassende Kompetenzen in der Energiewirtschaft und erstklassiges technisches Know-how. e-vo eMobility GmbH entwickelt mobile Energielösungen mit dem Ziel, E-Mobilität für alle einfach nutzbar zu machen. www.e-vo.at

Über ÖAMTC

Der ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) ist der größte Mobilitätsclub Österreichs und arbeitet aktiv in einem weltweiten Netz von Mobilitätsclubs mit. Er ist ein wirtschaftlich und parteipolitisch unabhängiger Verein. Für den ÖAMTC steht die Dienstleistung für seine 2,6 Millionen Mitglieder im Mittelpunkt: Der Club ist Ansprechpartner in allen Fragen rund um Mobilität – im Alltag wie in Notsituationen – und Förderer der Interessen seiner Mitglieder. Unter dieser Prämisse sind mehr als 4.400 Mitarbeitende im Einsatz für Menschen und Mobilität. Der ÖAMTC betreibt österreichweit 115 Stützpunkte, acht Fahrtechnik Zentren und derzeit 24 Standorte für Notarzthubschrauber. Mit ÖAMTC ePower bietet die ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH ein flächendeckendes Lade- und Partnernetz, das aktuell rund 30.000 Ladepunkte in ganz Österreich, sowie weitere in ausgewählten Ländern im Ausland umfasst und laufend weiter wächst. Im Rahmen von ÖAMTC ePower.Business werden auch Unternehmen, Gemeinden und Vereine beim erfolgreichen Umstieg auf E-Mobilität unterstützt. www.oeamtc.at