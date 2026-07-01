Eine App für 650 Städte und Gemeinden: Tiroler Unternehmen entwickelt gemeinsame Plattform

Mils bei Hall (Tirol) (OTS) -

Mils bei Hall (Tirol). Die Tiroler IT-Innerebner GmbH hat mit der free-key CityApp eine Plattform entwickelt, auf der bereits rund 650 Städte und Gemeinden vertreten sind – rund 600 in Deutschland und 50 in Österreich.

Bürger und Gäste benötigen nur eine App. Sie erkennt den Standort automatisch und zeigt die Informationen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde.

„Wir wollten keine weitere CityApp entwickeln, sondern eine Plattform, die Städte verbindet“, sagt Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH.

Die Plattform ist besonders in Deutschland erfolgreich und wächst kontinuierlich. Zunehmend entscheiden sich auch österreichische Städte und Gemeinden für die gemeinsame Lösung.

Die IT-Innerebner GmbH entwickelt ihre Softwarelösungen in Tirol und zählt zu den etablierten Anbietern kommunaler Digitalplattformen.