  • 01.07.2026, 08:45:32
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  • OTS0022

Massenmord an Sikahirschen auf EU-Befehl?

ANIMAL SPIRIT: Zucht und Schlachtung von Wildtieren generell hinterfagen

Laaben (OTS) - 

Ca. 7000 Sikahirsche leben derzeit in Österreich, großteils in speziellen Wildgehegen, wo sie eines Tages für die Fleisch-Produktion erschossen werden. Diese Schalenwildart stammt ursprünglich aus Ostasien, wurde aber bereits im 19. Jahrhundert in Europa eingebürgert und später auch ausgesetzt. Nun haben Brüsseler EUrokraten am grünen Tisch beschlossen, das mittlerweile bei uns heimische Wild zur „bioinvasiven Spezies“ zu erklären und damit in Österreich zu verbieten – bis August nächsten Jahres müßten alle erschossen werden!
Der Aufschrei aus allen Teilen der Landwirtschaft, der Züchter und JägerInnen war erwartungsgemäß groß, denn das bedeutet ja auch enorme wirtschaftliche Verluste für die Betroffenen, die in die Millionen gehen.

Doppelmoral und Scheinheiligkeit

Doch dieser Aufschrei entbehrt nicht auch einer gehörigen Portion Doppelmoral und Scheinheiligkeit: Die EU-Bürokratie will zwar ca. 7000 große und gesunde Säugetiere auf einen Schlag ermorden lassen, die nochdazu – verglichen mit Schweinen, Mastrindern oder Hühnern in der Massentierhaltung – noch relativ „artgerecht“ leben dürfen; man „vergißt“ aber dabei, daß dieselben Tiere von den eigenen Züchtern („Besitzern“) nur wenig später ohnehin erschossen werden würden, eben für die „Wildfleisch“-Produktion.

Und wieviel sind 7000 Hirsche verglichen mit (laut Statistik Austria) jährlich 108 Millionen getöteten Hühnern, 4,8 Millionen für das „Schnitzel“ ermordeten Schweinen, 587.000 Rindern oder fast 320.000 – großteils betäubungslos geschächteten – Schafen?

Tierschützer Dr. Franz-Joseph Plank von ANIMAL SPIRIT kommentiert: „Solange das bedenkenlose millionenfache Massenmorden an unschuldigen schmerz- und empfindungsfähigen Mitgeschöpfen zur alleinigen Befriedigung von kurzfristigen Gaumenfreuden nicht grundsätzlich hinterfragt wird, ist die öffentliche Empörung über das vorzeitige Töten von 7000 Hirschen eher unangebracht und scheinheilig!“

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ANIMAL SPIRIT
Dr. Franz-Joseph Plank
Telefon: (+43) 0676 7082434
E-Mail: [email protected]

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