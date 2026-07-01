  • 01.07.2026, 08:35:33
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UNOS danken Markus Ott für prägenden Beitrag zum Aufbau und Erfolg der Organisation – Jürgen Margetich folgt nach

Markus Ott beendet seine Tätigkeit als Politischer Direktor bei UNOS.
Wien (OTS) - 

Mit Ende Juni hat Markus Ott seine Tätigkeit als Politischer Direktor von UNOS beendet. Ott war über mehrere Jahre in zentralen Funktionen für UNOS tätig und hat die Entwicklung der Organisation wesentlich mitgestaltet. Mit 1. August übernimmt Jürgen Margetich die Funktion des Politischen Direktors und folgt damit auf Ott.

Markus Ott war von 2022 bis Mitte 2025 Bundesgeschäftsführer, anschließend Politischer Direktor. In dieser Zeit hat er die Organisation in einer entscheidenden Entwicklungsphase wesentlich mit aufgebaut und geprägt. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit lag im Wahlkampf zur Wirtschaftskammer-Wahl 2025, den er strategisch maßgeblich mitverantwortet hat und der zu einem historischen Ergebnis führte, bei dem das vorhergehende Resultat verdoppelt werden konnte.

UNOS danken Markus Ott herzlich für seinen langjährigen Einsatz und seine zentrale Rolle in einer prägenden Aufbauphase der Organisation. „Markus Ott hat UNOS in einer entscheidenden Phase mit viel Engagement, strategischem Gespür und einem sehr guten Verständnis für Menschen und Zusammenarbeit mitgestaltet. Er hat nicht nur Strukturen aufgebaut, sondern auch wesentlich dazu beigetragen, dass UNOS als Organisation und Team gewachsen sind. Für seinen langjährigen Einsatz und alles, was er zum Aufbau und Erfolg von UNOS beigetragen hat, danken wir ihm sehr herzlich“, so Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher.

Mit Jürgen Margetich übernimmt ein langjähriger Unternehmer, Berater und Funktionär innerhalb von UNOS die politische Leitung der Organisation. Margetich ist seit mehreren Jahren in verschiedenen Funktionen bei UNOS aktiv, zuletzt als Finanzreferent im Bundesvorstand. Beruflich verfügt er über langjährige Erfahrung als Unternehmer sowie in der Strategie- und Transformationsberatung von Unternehmen im deutschsprachigen Raum.

Bernhard: „Jürgen Margetich kennt UNOS seit vielen Jahren, bringt umfassende unternehmerische Erfahrung und ein tiefes Verständnis für unsere politische Arbeit mit. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, die erfolgreiche Entwicklung bei UNOS gemeinsam mit ihm weiterzuentwickeln.“

„UNOS stehen für eine starke Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich freue mich darauf, diese Arbeit künftig als Politischer Direktor noch aktiver als bisher mitzugestalten“, so Margetich.

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Mag. Lena Nagl
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