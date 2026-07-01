SOS Mitmensch: 26. Benefiz-Kunstauktion zugunsten von SOS Mitmensch

Wien (OTS) -

Bei der diesjährigen Benefiz-Kunstauktion von SOS Mitmensch werden in Kooperation mit dem Dorotheum ab heute und bis zum 9. Juli mehr als 130 Exponate namhafter Künstler:innen online versteigert. Darunter Arbeiten von Erwin Bohatsch, Mario Dalpra, Gunter Damisch, Veronika Dirnhofer, Guido Katol, Franziska Maderthaner, Hannes Mlenek, Valentin Oman und Arnulf Rainer. Der Erlös kommt der Menschenrechtsarbeit von SOS Mitmensch zugute.

„Diese Kontinuität, dass sich auch in diesem Jahr wieder mehr als 100 Künstler:innen und Sammler:innen an unserer Auktion beteiligen, finde ich großartig. Das unterstreicht deren Engagement für eine aktive Zivilgesellschaft und ist ein beeindruckendes Zeichen der Unterstützung unseres Einsatzes für Demokratie und Menschenrechte in Österreich“, freut sich Ute Meißnitzer, die das Projekt für SOS Mitmensch leitet. „Jedes Gebot für eines der Werke stärkt unseren unermüdlichen Kampf für Menschenrechte, Chancengerechtigkeit und gegen die akute rechtsextreme Gefahr“, erklärt Meißnitzer weiter und verweist darauf, dass das Dorotheum bei der Menschenrechts-Auktion von SOS Mitmensch kein Aufgeld verrechnet und für Käufer:innen 50 Prozent des Kaufpreises als Spende steuerlich absetzbar sind.

Alle Exponate können am 7. und 8. Juli in der Ovalhalle im MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien auch live besichtigt werden. Die Auktion endet am 9. Juli um 17 Uhr. Gebote können ab 1. Juli, 10:00 Uhr online auf der Webseite des Dorotheums abgegeben werden: http://www.dorotheum.com/sos2026