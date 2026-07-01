Europäisches Projekt HELPLINES stärkt Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen

Wien (OTS) -

30. Juni 2026. Das neue europäische Projekt HELPLINES – Advocating for Quality Support to Victims of Gender-Based Violence Through Specialized Women’s Helplines ist offiziell gestartet.

Ziel der Initiative ist es, Unterstützungsangebote für Frauen und Mädchen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, europaweit zu stärken. Das 24-monatige Projekt wird im Rahmen des EU-Programms CERV DAPHNE gefördert und vereint sieben erfahrene Organisationen aus sechs europäischen Ländern. Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) leitet das Projekt.

Spezialisierte Frauenhelplines sind häufig die erste Anlaufstelle für Frauen, die Gewalt erleben. Trotz ihrer zentralen Bedeutung unterscheiden sich Qualitätsstandards und der Zugang zu spezialisierter Unterstützung innerhalb Europas erheblich. Das Projekt HELPLINES reagiert auf diese Herausforderungen mit der Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards für spezialisierte Frauenhelplines, der Stärkung von Advocacy-Arbeit sowie der Verbesserung des Zugangs zu geschlechtersensiblen und betroffenenorientierten Unterstützungsangeboten.

Im Rahmen des Projekts werden gegenseitiges Lernen, Studienbesuche, fachliche Weiterbildungen sowie Advocacy-Aktivitäten auf nationaler und europäischer Ebene umgesetzt. Durch die Zusammenarbeit von spezialisierten Frauenunterstützungseinrichtungen und europäischen Netzwerken soll sichergestellt werden, dass Betroffene von Gewalt EU-weit Zugang zu hochwertiger, vertraulicher und leicht erreichbarer Unterstützung erhalten, unabhängig davon, wo sie leben.

Das Projekt trägt zudem zur Umsetzung wichtiger europäischer und internationaler Rahmenwerke bei, darunter die Istanbul-Konvention sowie die EU-Richtlinie (EU 2024/1385) zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.

„Durch Zusammenarbeit, Innovation und Advocacy setzt sich das HELPLINES-Projekt dafür ein, spezialisierte Unterstützungsdienste für Frauen zu stärken und sicherzustellen, dass alle Frauen, die Gewalt erleben, Zugang zu sicherer, hochwertiger und auf die Lebensrealitäten von Frauen abgestimmter Unterstützung haben.“

Koordiniert wird HELPLINES vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF), der die österreichweite Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 222 555 und den Helpchat www.helpchat.at betreibt. Zu den weiteren Projektpartnerinnen zählen Fundacja Feminoteka (Polen), Fédération Nationale Solidarité Femmes (Frankreich), Fondacija Udružene Žene Banja Luka (Bosnien und Herzegowina), Centrs MARTA (Lettland), ROSA – Centrum pro ženy (Tschechien) sowie das europäische Netzwerk Women Against Violence Europe (WAVE).



Weitere Informationen zum Projekt finden sich auf den Social-Media-Kanälen von HELPLINES unter @helplineseu auf Instagram, LinkedIn und Facebook:

Facebook: https://www.facebook.com/helplineseu/

Instagram: https://www.instagram.com/helplineseu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/helplines-eu/



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