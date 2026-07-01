Forschung und Innovation: Neue DPU Research-Website online

Wiener Neustadt (OTS) -

Forschung ist ein zentraler Bestandteil der Danube Private University (DPU) – und präsentiert sich ab sofort auf einer neuen Research-Website. Die Plattform bündelt die vielfältigen Forschungsaktivitäten der Universität und bietet einen umfassenden Überblick über wissenschaftliche Schwerpunkte, Forschungsgruppen, Projekte, Publikationen und Kooperationen.

Die neue Website macht die Forschungslandschaft der DPU für Forschende, Kooperationspartner:innen, Studierende sowie alle wissenschaftlich Interessierten übersichtlich zugänglich. Sie bietet Einblicke in die Forschungsgruppen der Universität, informiert über aktuelle Forschungsprojekte und wissenschaftliche Publikationen und stellt nationale sowie internationale Kooperationen vor.

Innovative Forschungsschwerpunkte

Im Mittelpunkt stehen zukunftsweisende Themen wie Künstliche Intelligenz in Medizin und Zahnmedizin, Biosensorik, Medical Data Science, Patientensicherheit und Digital Health. Damit spiegelt die Website jene Forschungsfelder wider, in denen die DPU ihre wissenschaftliche Expertise kontinuierlich weiterentwickelt und innovative Lösungen für die Medizin und Gesundheitswissenschaften von morgen erarbeitet.

Mit der neuen Research-Website unterstreicht die Danube Private University den hohen Stellenwert von Forschung und Innovation als tragende Säulen ihrer universitären Entwicklung. Gleichzeitig stärkt die Plattform die Sichtbarkeit der wissenschaftlichen Leistungen der DPU und erleichtert den Zugang zu Forschungsinformationen für nationale und internationale Partner:innen sowie für die interessierte Öffentlichkeit.

Die neue DPU Research-Website ist ab sofort unter www.dpu-research.at erreichbar.