Malteser-Soforthilfe in Venezuela ist angelaufen

Wien/Köln/Caracas (OTS) -

Nach den schweren Erdbeben letzte Woche werden tausende Menschen vermisst. Venezuela leidet seit vielen Jahren unter einer dauerhaften Wirtschaftskrise. Bereits vor den Beben waren 7,9 Millionen der insgesamt 23,5 Millionen Einwohner des Landes auf humanitäre Hilfe angewiesen. Malteser International arbeitet nun mit aller Kraft daran, in der eskalierenden humanitären Krise sofort und umfassend zu helfen. Bereits seit Jahren arbeitet das internationale Katastrophen-Hilfswerk des Malteserordens mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, wodurch wirkungsvolle Soforthilfe möglich gemacht wird.

Das Nothilfe-Team von Malteser International, das unmittelbar nach dem verheerenden Erdbeben gebildet wurde, ist am Wochenende im Krisengebiet angekommen und hat die Arbeit bereits aufgenommen. „Die Lage vor Ort ist katastrophal. Die Stille, die über den zerstörten Häusern liegt, bewegt mich sehr. Es gibt zu wenige Krankenwagen und die Verletzten werden teils notdürftig auf Motorrädern in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Es fehlen insbesondere medizinische Notfallausrüstung, Medikamente und Material für die Traumaversorgung“, berichtet Jonas Jung, Nothilfekoordinator bei Malteser International aus La Guaira.

„Die venezolanischen Malteser versorgen in La Guaira Verwundete, verteilen Trinkwasser und Kleidung an Betroffene. Gemeinsam mit unserer lokalen Partnerorganisation PALUZ werden zudem 30 voll ausgestattete mobile Klinikeinheiten über einen Zeitraum von drei Monaten eingesetzt, um in den am stärksten betroffenen Gebieten von Caracas, La Guaira und Miranda eine kontinuierliche, dezentrale medizinische Versorgung der Menschen zu gewährleisten. Darüber hinaus schicken wir – vor dem Hintergrund akuter Medikamentenengpässe in der Krisenregion - Medikamente und medizinisches Material aus Deutschland“, so Jung weiter.

Die mobilen Teams werden täglich unterschiedliche Gemeinden anfahren und die Menschen dort medizinisch versorgen. Zwei Ärzte aus dem Expertenpool von Malteser International werden sich zudem einem Emergency Medical Team der Johanniter Unfall-Hilfe anschließen, das in Kürze im Erdbebengebiet eintreffen wird. Nach den schweren Erdbeben am vergangenen Mittwoch werden immer noch zehntausende Menschen vermisst.

Darüber hinaus hat Malteser International eine sofortige Nothilfe in Höhe von Ꞓ 250.000 zur Verfügung gestellt, um schnelle Hilfe zu leisten. Auch die österreichischen Malteser unterstützen die nun angelaufenen Hilfsaktivitäten und bitten um Sofortspenden zur Bewältigung dieser humanitären Katastrophe.

Spenden an: „Malteser Hospitaldienst“ - IBAN: AT65 2011 1800 8087 0800, BIC: GIBAATWWXXX