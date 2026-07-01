Club Tirol feierte „heißeste Sommerparty aller Zeiten“

Wien (OTS) -

Heiß, heißer, am heißesten. Der Superlativ des hohe Temperaturen anzeigenden Adjektivs war am Montagabend in Wien mehr als angebracht. Rund 180 in und um die Bundeshauptstadt lebende Tiroler:innen ließen sich davon nicht abhalten, das CLUB TIROL-Sommerfest 2026 zu feiern und zum traditionellen Netzwerkausklang des ersten Halbjahres zusammenzukommen. Die passende Örtlichkeit bildete diesmal der lauschige Gastgarten des ehemaligen Casino Zögernitz, jetzt „Gartenpalais Zögernitz – House of Strauss“.

Wobei die Wahl der Location in Wien Döbling keineswegs zufällig erfolgte. Denn dort betreibt seit dem Vorjahr der aus Kundl gebürtige Tiroler Koch-Jungstar Simon Steindl (Jahrgang 1996) das Restaurant Simon, wo er seine Erfahrungen aus der Spitzengastronomie einbringt. So kochte er zuvor u.a. im Steirereck sowie in einigen renommierten internationalen Lokalen wie dem Geranium in Kopenhagen und dem KOL in London.

„Die nunmehr 16. Auflage unseres traditionellen Sommerfestes ist die mit Abstand heißeste Party seit Bestehen des Club Tirol“, konstatierte Club Tirol-Vizepräsidentin Renate Danler bei ihrer Begrüßung in Vertretung von Präsident Julian Hadschieff.

Vorstellungsrunde neuer Mitglieder

Nach Begrüßung und kurzem Ausblick auf die nach der Sommerpause wartenden nächsten Highlights im Clubleben, bot sich für 24 neue Club-Mitglieder die Gelegenheit, sich jeweils mit einem „30-Sekunden-Pitch“ vorzustellen und Erwartungen an den Club auszudrücken. „Einen direkten Kontakt herzustellen, sich sozusagen Aug in Aug gegenüber zu stehen, das ist gerade in unseren immer digitaler werdenden Zeiten ein Hauptzweck unseres Business-Clubs“, betonte Vizepräsidentin Danler.

Genau diesen Zweck durften die Besucher des Club-Tirol-Sommerfestes anschließend ausgiebig genießen: neue Freundschaften schließen und alte pflegen, inspirierende Gespräche führen oder schlicht Spass miteinander haben. Und das in einem der schönsten Kiesgärten der Stadt, mit alten Bäumen, historischem Plätscherbrunnen und klassischen Eisen-Stühlen und Tischen. Dazu gut versorgt mit „Flying-Buffet-Schmankerln“, die Simon Steindls Kreativität in der Küche und seine persönlichen Speisevisionen hervorragend zum Ausdruck brachten. Was manchen Gast den Wunsch äußern ließ, man möge doch das Sommerfest 2027 auch „wieder hier veranstalten.“

Über den Club Tirol:

Rund 40.000 TirolerInnen leben in Wien und Umgebung. Seit nun mehr als siebzehn Jahren bietet ihnen der CLUB TIROL ein politisch unabhängiges Business-Netzwerk. Jährlich veranstaltet der CLUB TIROL für seine mittlerweile über 650 Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen zu Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Aktueller Vorstand des CLUB TIROL ist Präsident Julian Hadschieff, Humanocare-Eigentümer, Vizepräsidentin Unternehmensberaterin Renate Danler - Renate Danler Consulting, Peter Kunz - Kunz Wallentin RAE GmbH, Barbara Kolm - Abgeordnete zum Nationalrat, Präsidentin des Hayek-Instituts und Direktorin des Austria Economics Center, Stefan Kirchebner - BMLV - Abtl. Zielgruppen-Kommunikation, Sigrid Neureiter – Dr. Neureiter-PR - Leiterin der Expert Group „Marketing & Kommunikation“, Martin Resel – A1 Telekom, Personalberaterin Martina Scheiber HR-SCOPE, Johanna Seeber – Seeste Bau Wien GmbH und Luis Bucher – Siemens – Vertreter der NextGen-Gruppe des Club Tirol.