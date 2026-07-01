HSP.law erweitert Geschäftsführung um zwei Partner

Wien (OTS) -

Die Rechtsanwaltskanzlei HSP.law freut sich, mit Mag. Bernhard Marold (29) und Mag. Simon Gruber (38) zwei kompetente Rechtsanwälte als neue Partner der Kanzlei willkommen zu heißen. Beide sind bereits langjährige Mitglieder des Teams und werden ihre jeweiligen Fachbereiche künftig als Partner weiter ausbauen und strategisch mitgestalten.

Mag. Bernhard Marold ist auf öffentliches Immobilienrecht spezialisiert und berät insbesondere zu bau- und anlagenrechtlichen Fragestellungen sowie in der rechtlichen Begleitung von Immobilienprojekten an der Schnittstelle zum öffentlichen Recht. Gemeinsam mit Mag. Markus Busta leitet er künftig das Team im Bereich öffentliches Immobilienrecht.

Mag. Simon Gruber ist im Bereich Private Clients tätig. Ein besonderer Fokus seiner Tätigkeit liegt in der Unterstützung internationaler Mandant:innen bei der Niederlassung in Österreich sowie bei unternehmerischen und strukturellen Fragestellungen. Der Bereich Private Clients wurde bereits mehrfach durch JUVE und The Legal 500 ausgezeichnet und zählt zu den etablierten Kompetenzfeldern der Kanzlei. Gemeinsam mit Partner Mag. Nikolaus Becker wird er diesen Bereich künftig weiterentwickeln.

„Wir freuen uns sehr, mit Bernhard Marold und Simon Gruber zwei exzellente Kollegen in unser Partnerteam aufzunehmen. Beide haben sich in ihren Fachbereichen als zentrale Ansprechpartner etabliert und tragen wesentlich zur Qualität und Kontinuität unserer Beratung bei“, so Mag. Nikolaus Becker, Partner von HSP.law.

Über die Kanzlei:

Die HSP Rechtsanwält:innen GmbH ist eine Wirtschaftskanzlei im Herzen Wiens mit 30 Jahren Erfahrung im Wirtschaftsrecht. Mit einem rund 60-köpfigen Team bietet HSP.law umfassende fachliche Expertise in unterschiedlichen Bereichen des Wirtschaftsrechts und verbindet langjährige Erfahrung mit modernen, praxisorientierten Lösungsansätzen. Die Kanzlei zählt regelmäßig zu den führenden Kanzleien Österreichs und ist mehrfach in renommierten Rankings wie Legal 500, Chambers und JUVE ausgezeichnet. Mit der Erweiterung der Geschäftsführung auf insgesamt zehn Partner:innen setzt HSP.law ihre kontinuierliche Weiterentwicklung konsequent fort.