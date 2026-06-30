  • 30.06.2026, 18:11:03
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Cool bleiben, wenn's heiß wird: Old Spice Launch neue Cold Spice Serie

Mit Cold Spice führt Old Spice sein erstes Antitranspirant für 24/7* Frische und Schweißschutz ein. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/161452 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Deutschland (OTS) - 

Wenn die Temperaturen steigen, braucht es Produkte, die nicht nur frisch riechen, sondern auch für kühle Achseln sorgen.

Mit Cold Spice bringt Old Spice ab Mitte Juni eine neue Produktserie auf den Markt, die für einen sofortigen Cooling-Effekt auf der Haut sorgt und dabei zuverlässig vor Schweiß und Geruch schützt.

Die neue Range umfasst drei Produkte: den Antitranspirant Clear Gel Stick, das Antitranspirant Spray sowie ein 3-in-1 Duschgel mit Menthol. Stick und Spray bieten einen -5 °C Cooling-Effekt auf der Haut und sorgen bei täglicher Anwendung für 24/7* Frische sowie Schweiß- und Geruchsschutz. Der Duft: kühl, clean und belebend - mit frischer Minze.

Begleitet wird der Launch von der neuen europaweiten Kampagne "Unglaublich cool. Das kann nur Old Spice". In Deutschland ist erneut Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan das Markengesicht der Kampagne und bringt seine unverwechselbare Mischung aus Humor, Selbstbewusstsein und lässiger Coolness mit ein. Die Botschaft: Auch wenn es stressig, heiß oder herausfordernd wird - mit Old Spice bleibst du cool.

Die neue Cold Spice Range ist ab Mitte Juni in Drogeriemärkten, Supermärkten und Hypermärkten erhältlich. Die UVP** liegt bei 4,69 EUR für den Antitranspirant Clear Gel Stick und das Spray. Die UVP** des Duschgels liegt bei 2,39 EUR.

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*bei täglicher Anwendung

**Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners

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