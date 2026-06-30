Tirol Milch stärkt ihre Marke mit neuer Imagekampagne: „Für Tirol. Mit Verantwortung.“

Wörgl (OTS) -

Seit Juni 2026 ist die neue Markenkampagne in Tirol auf Plakaten, Citylights, digitalen Außenwerbeflächen (DOOH) und weiteren Werbeträgern sichtbar. Im Fokus stehen jene, die Tirol Milch tagtäglich prägen: die Tiroler Milchbäuerinnen und Milchbauern.

Mit der neuen Kampagne schärft Tirol Milch ihr Markenprofil und lädt ihren Markenclaim mit gelebter Glaubwürdigkeit auf. Der zentrale Gedanke: Die Botschaft kommt nicht aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern direkt von den Produzentinnen und Produzenten selbst. Damit erhält der Claim eine authentische, persönliche und emotionale Dimension.

Die Tiroler Milchbäuerinnen und Milchbauern stehen für das, was Tirol Milch seit jeher ausmacht: Verantwortung für die Natur, Verbundenheit mit der Region und das tägliche Engagement für hochwertige Milchprodukte. Diese Werte werden in der Kampagne sichtbar und verleihen der Marke ein glaubwürdiges Gesicht.

„Unsere Bäuerinnen und Bauern sind das Herz von Tirol Milch. Sie leben Verantwortung – für ihre Tiere, für die Landschaft und für die Menschen in Tirol. Genau diese Haltung möchten wir mit unserer neuen Kampagne sichtbar machen und unserer Marke noch mehr emotionale Stärke verleihen“, so Geschäftsführer Josef Braunshofer.

Mit dieser Markeninitiative bekräftigt Tirol Milch ihren Anspruch, nicht nur für höchste Qualität zu stehen, sondern auch für Regionalität, Verantwortung und eine nachhaltige Zukunft der Tiroler Milchwirtschaft. Die Kampagne macht sichtbar, dass hinter jedem Produkt Menschen stehen, die mit Überzeugung und Leidenschaft für Tirol arbeiten – und genau das macht Tirol Milch aus.