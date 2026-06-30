Extreme Wetterlage: Stadt Wien setzt vorsorgliche Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung

Wien (OTS) -

Die anhaltende Hitzewelle führt in Österreich – so auch Wien - derzeit zu einem außergewöhnlich hohen Wasserverbrauch. Seit Mitte Juni liegen die Temperaturen vielfach deutlich über 30 Grad Celsius. Der tägliche Wasserbedarf beträgt aktuell bis zu 580.000 Kubikmeter und liegt damit rund 45 Prozent über dem durchschnittlichen Tagesverbrauch.

Die Wiener Wasserversorgung verfügt grundsätzlich über ausreichende Ressourcen, um den erhöhten Bedarf zu decken. Aufgrund möglicher Starkniederschläge in den Quellgebieten in Niederösterreich und der Steiermark in den kommenden Tagen kann es jedoch vorübergehend zu Einschränkungen bei der Nutzung einzelner Quellen kommen. Bei starken Regenfällen können Quellen getrübt sein und müssen zeitweise vom Versorgungssystem genommen werden, um die hohe Qualität des Trinkwassers sicherzustellen.

Um die Versorgungssicherheit auch in den kommenden Tagen zu gewährleisten, setzt die Stadt Wien vorsorglich Maßnahmen zur Reduktion des Wasserverbrauchs. Obwohl die Wiener Wasserbehälter derzeit gut gefüllt sind, erfordert die außergewöhnliche Wetterlage ein vorausschauendes Handeln.

Die städtischen Dienststellen reduzieren ihren Wasserbedarf, wo dies ohne wesentliche Einschränkungen möglich ist. Unter anderem wird die Straßenreinigung vorübergehend ohne Wasser durchgeführt und die Bewässerung von Grünflächen eingeschränkt. Trinkbrunnen, Bäder, Wasserspielplätze und weitere Kühlungsangebote bleiben weiterhin in Betrieb.

Auch die Bevölkerung sowie Betriebe und Institutionen können durch einfache Maßnahmen Trinkwasser sparen. Dazu zählen etwa vorübergehend das Befüllen von Pools zu vermeiden, auf Fahrzeugwäsche zu verzichten und Haushaltsgeräte möglichst effizient zu nutzen.

Langfristig setzt Wien mit der Strategie „Wiener Wasser 2050“ Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Versorgungssicherheit. Dazu gehören der Bau eines neuen Wasserwerks auf der Donauinsel, der Ausbau von Wasserbehältern, wie z.B. die Erweiterung des Behälters Neusiedl/Steinfeld (NÖ) zum größten geschlossenen Trinkwasserbehälter, sowie die Erneuerung und Erweiterung des Rohrnetzes.

Weitere Informationen zur Strategie „Wiener Wasser 2050“ finden sich auf der Website der Stadt Wien: https://www.wien.gv.at/umwelt/wasser-strategie-2050